Las seis carencias del Barça que tapan las críticas de Gerard Piqué a los árbitros

La falta de gol o la inseguridad defensiva, los más graves

No ayuda la falta de soluciones desde el banquillo blaugrana

Neymar trata de marcharse de Bruno Soriano. El brasileño sigue sin fortuna de cara a la meta rival. Imagen: Reuters

Gerard Piqué se convirtió, tras el empate del Barça en Villarreal, en un agujero negro. Su desafío a Javier Tebas en pleno césped y sus declaraciones cargando (de nuevo) contra los árbitros en zona mixta absorbieron toda la atención post-partido. También taparon las carencias que había dejado su equipo en los 90 minutos.

Los culés no estná bien. Lo admitió el propio Luis Enrique en Barça TV. "Estamos en esa fase tonta en la que necesitamos más para ver puerta", dijo señalando una de esas carencias. Pero hay más. Estas son las seis más relevantes.

1.- Falta de gol del Barça

Es quizá lo más llamativo. Al Barça le falta gol. Dicho así suena raro. La realidad dice que en los últimos partidos sólo Messi sabe resolver ante los porteros rivales. De no ser por sus dos últimos tantos, su equipo estaría ahora a seis puntos del Real Madrid (con un partido menos) y con pie y medio fuera de la Copa del Rey. ¿Y el resto de la MSN?

Neymar ha mejorado su fútbol notablemente. Ante Athletic y Villarreal fue el mejor de los culés, pero sigue sin puntería. Acumula ya once partidos consecutivos sin marcar. Su último gol de blaugrana llegó el 19 de octubre ante el City.

A Suárez le sucede algo parecido. En estos dos últimos partidos ha perdido la efectividad que le convirtió, el año pasado, en el delantero clave para ganar la Liga con sus 40 dianas. Marcó dos goles en el último partido de 2016 pero ha empezado 2017 sin acierto. Acumula 12 goles en Liga. A estas alturas el curso pasado acumulaba 15, tres más.

2.- Una defensa endeble.

Si la delantera cule no está bien, no anda mejor entonada su defensa. Al Barça le llegan con facilidad y le marcan con facilidad. Salvo Piqué, siempre entonado, el resto deja lagunas que preocupan y que se hacen especialmente llamativas en los contragolpes de los rivales. Ayer Pato y Sansone destaparon esas vergüenzas en el 1-0, pero Aduriz y Williams hicieron lo propio en Bilbao. Además, los culés ya no saben sacar la bola con la eficacia de antaño cuando los rivales le plantean una buena presión.

3.- Inseguridad de Ter Stegen

Se trata de un problema que se viene repitiendo desde que comenzó la temporada. La derrota en Vigo ante el Celta fue, quizá, la muestra más patente de esos problemas. En su obsesión por jugarla, regaló dos goles. Desde entonces, el pelotazo se ha convertido en un recurso más si los rivales le aprietan, lo que ayuda al Barça a perder más fácilmente en la salida de su esférico. Además, tampoco anda Ter Stegen en plan salvador como le sucedió (en Champions o Copa) las dos temporadas anteriores. En Liga era Bravo el que solía salvar (y con mucha solvencia) este tipo de problemas.

4.- Los intocables

No ayuda a todo esto que desde el banquillo Luis Enrique no termine de aportar soluciones. Casi nunca agota todos los cambios y la mayoría de las sustituciones son muy previsibles. Hay jugadores que son 'intocables' (la MSN o Busquets) y entre aquellos que suele cambiar, el técnico no se arriesga a probar cambios de sistema o mecanismos similares.

5.- Los recambios no ayudan

A este problema, el de los cambios de Luis Enrique, se une que los jugadores que salen desde el banquillo o aquellos fichados para suplir a los habituales titulares, no están dando el rendimiento esperado. Hombres como Digne, Denis Suárez, Arda Turan, Cillessen, André Gomes o Paco Alcácer no están aportando la calidad que deberían por su currículum y precio.

6.- El caso Rakitic

En todo este panorama se une la situación de Ivan Rakitic. El croata ha pasado de ser titular indiscutible a quedarse constantemente fuera de las alineaciones. Ayer ni estuvo en la lista. Una ausencia que resta al Barça un hombre importante, clave en sus dos primeras temporadas como futbolista blaugrana.