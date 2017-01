Zidane baja los humos al Real Madrid

El francés trata de rebajar la euforia de su equipo

Zidane no quiere que los suyos se relajen y acaben perdiéndolo todo

Zidane da órdenes en el Santiago Bernabéu en un partido de Liga. Imagen: EFE

El Real Madrid vive el momento más dulce de la temporada. Los blancos han regresado después de las vacaciones navideñas en plena forma. Lo confirma su goleada al Sevilla y al Granada. Dos resultados que consolidan la buena imagen merengue y, en el caso de este último, al triunfo frente a los nazaríes, se une al empate del Barça para hacer más líder que nunca al equipo de Zinedine Zidane en Liga. Un panorama dulce que no gusta al entrenador merengue. Zidane ha rebajado los 'humos' de su equipo.

El francés no quiere euforias. Cuenta la Cadena Cope que el mensaje que está dando a los suyos es el de evitar cualquier opción de euforia. No quiere que los suyos se crean nada. Que no piensen que ya han hecho algo este curso pese al buen caminar en todas las competiciones porque la experiencia dice que la nave aún tiene tiempo de variar su rumbo y acabar hundida.

El propio Zidane lo vivió en 2004, cuando, con Queiroz al frente, el Madrid del que él formaba parte lo perdió todo y acabó perdido a punto de caer de los puestos que daban opción de jugar la Champions League.

También le sucedió a Ancelotti en 2015 o al propio Barça el curso pasado, cuando, tras dos resultados negativos (uno de ellos frente al Real Madrid en el Clásico) sintió el aliento de un Real Madrid que hasta la última jornada pudo quitarle el título de Liga.

Así pues, cero euforias y sí mucha seriedad para conseguir un sueño que desde hace varias temporadas ronda el palco del Santiago Bernabéu: el histórico triplete.