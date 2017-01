El Barça deja plantada a la FIFA y anuncia que ninguno de sus jugadores viajará a la gala del premio 'The Best'

El vestuario no anda para festejos y ha decidido que ningún jugador viaje

El club afirma que el cambio de planes se debe al partido de Copa

El FC Barcelona no estará representado por ninguno de sus futbolistas en la gala al premio 'The Best' que esta noche se celebrará en Zurich y en la que, salvo sorpresa, Cristiano Ronaldo será coronado como mejor futbolista del planeta según FIFA. Messi será segundo en esa pugna, pero esta vez no estará en la platea para aplaudir a su 'eterno rival'.

La decisión, cuentan medios como Cope, Marca o As, parte de su vestuario. Después del empate cosechado ayer entre los culés y el Villarreal y la polémica arbitral que reavivó Piqué retando al presidente de la Liga y cargando contra los colegiados después, la plantilla se ha reunido y ha decidido no mandar a nadie a Zurich. Iniesta, Piqué, Messi y Luis Suárez eran los elegidos para viajar a este evento. Ninguno estará presente.

El Barça ha tratado de tapar esta ausencia emitiendo un comunicado en el que afirman que los motivos son preparar mejor el partido de Copa contra el Athletic que se disputará en el Camp Nou esta semana, duelo correspondiente a la vuelta de octavos de final.

Ésta es la explicación dada por el club: "Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles, con el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la gala FIFA The Best Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen"