La FIFA estalla ante el plante del Barça en los premios 'The Best'

El organismo, muy enfadado con la decisión del Barça

La ausencia de Messi es la que más duele

Una foto imposible: esta escena con Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo no se repetirá por la ausencia de los blaugrana. Imagen: EFE

El Barça ha anunciado este lunes que ninguno de sus jugadores acudirá a la gala del premio 'The Best' de la FIFA. Sí irán sus directivos. La decisión está motivada por los malos resultados y sale del vestuario blaugrana. No andan los culés para muchas fiestas. Pero a la FIFA la excusa no le vale. Le suena a desplante feo. Y eso ha enfadado mucho, muchísimo a la entidad que dirige Gianni Infantino.

Cuenta el diario Marca que el organismo que rige el fútbol mundial ha estallado ante esta decisión que supone un torpedo a la línea de flotación de este premio, apenas recién creado tras el divorcio con France Football y ahora a la sombra del Balón de Oro.

La presencia de todas las estrellas del fútbol mundial en su gala era una de las garantías con las que contaba este galardón para darle impulso inicial. Por eso la ausencia de Neymar, Suárez, Piqué, Iniesta y, sobre todo, de Leo Messi, es todo un terremoto sin que, además, FIFA pueda actuar. No hay margen de maniobra ni tiempo posible para hacerlo.

Pese a ello, no hay vuelta atrás. El Barça, escudándose en la preparación del partido de Copa (miércoles, 21:15) ante el Athletic Club, ya ha advertido de que esta decisión es irrevocable.