Castro: "Nuestro objetivo no es la liga, es estar en 'Champions'"

9/01/2017 - 14:22

El presidente del Sevilla, José Castro, ha afirmado este lunes que el objetivo del conjunto hispalense no es intentar conquistar LaLiga Santander, sino que su principal meta es "estar en Liga de Campeones", subrayando que no les van a "temblar las piernas" a la hora de intentar conseguirlo todo, pero que son conscientes de la dificultad que eso conlleva.

"A nosotros no nos crea ansiedad el estar segundos ni nada de nada. Pero nuestro objetivo no es LaLiga, es estar en 'Champions'. Evidentemente, he dicho antes y repito ahora que no nos va a temblar el pulso en intentar conseguir todo porque el Sevilla es así, no lo he inventado yo, nuestro ADN es así", dijo Castro en declaraciones recogidas por el club durante la presentación de Clément Lenglet.

Además, destacó que el estar segundos en LaLiga Santander "a estas alturas" es para estar "contentos" y que supone una "señal inequívoca" de que lo están haciendo "magníficamente bien" en la competición doméstica, pero que saben que es "muy difícil" ganarla porque hay "dos equipos" que les doblan en presupuesto.

"El Sevilla no va a renunciar a nada jamás, ni a la liga ni a ningún título, pero sabemos de la dificultad. Para nosotros lo realmente importante es sumar puntos y seguir estando arriba para conseguir un objetivo importante, como es estar en 'Champions'", reiteró.

Por otro lado, el dirigente manifestó que cuando en el fútbol "se saca pecho te lo parten inmediatamente", por lo que no lo van a hacer tras su victoria 0-4 en Anoeta ante la Real Sociedad. "No quita que podamos decir que el Sevilla ha hecho una hombrada, que es ganar 0-4 en Anoeta, con un partidazo. Tenemos que estar contentos y orgullosos, pero nada de sacar pecho", apuntó.

"No nos tiemblan las piernas para nada. Somos el Sevilla, hemos hecho cosas increíbles en las últimas temporadas, cosas que no se podían soñar y que otros clubes envidian. Una cosa es la humildad del trabajo, saber dónde estamos y no querer engañar a nadie, y otra cosa es que no seamos capaces de luchar y pelear todos los objetivos", añadió.

"TENEMOS QUE INTENTAR CONSEGUIR LA HAZAÑA"

Al ser cuestionado por la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, Castro respondió que "la eliminatoria está complicada" tras el 3-0 que cosecharon en el Santiago Bernabéu, pero que tienen que intentar hacer un "buen partido".

"Tenemos que intentar conseguir levantar la eliminatoria. No es fácil porque jugamos ante un gran rival que tiene un gran resultado, pero le debemos un respeto a la Copa y a nuestra afición y tenemos que intentar conseguir algo que sería una hazaña y si no caer con la cabeza muy alta", recalcó el presidente sevillista.

Finalmente, habló de las últimas polémicas arbitrales, opinando que "arbitrar es muy difícil" y que es una profesión "muy complicada". "A veces hasta los jugadores se lo ponen aún más difícil. No vamos a hablar de los árbitros, tenemos que tener un respeto al estamento arbitral. Claro que nos molesta que los errores puedan caer sobre nosotros, pero eso es fútbol y por lo tanto no vamos a hablar de los árbitros", sentenció.