Monchi asegura que tienen "interés real" por Jovetic, pero que hay "un escollo" en la operación con el Inter

9/01/2017 - 14:45

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', ha afirmado este lunes que no ha intentado fichar a ningún jugador del Valencia por el respeto que le tiene al conjunto 'che', mientras que admitió que tienen un "interés real" por el jugador del Inter de Milán Stevan Jovetic.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No he hecho ninguna gestión por el respeto que se le tiene al Valencia. No es el momento de ir a medrar y sólo quiero que estabilicen su situación. No hay ninguna gestión en marcha", dijo Monchi en declaraciones recogidas por la web del club durante la presentación de Clément Lenglet.

Por otro lado, el gaditano también habló del mercado invernal y señaló que tienen un "interés real" por el jugador del Inter de Milán Stevan Jovetic, pero que hay un "escollo" con su actual club, el cual plantea una operación que "no" les satisface. "Intentamos llegar a un punto de encuentro y estamos en ello. Somos optimistas porque contamos con la voluntad del jugador, pero no es fácil", apuntó.

Además, agregó que tienen un "plan marcado de la mano del entrenador", Jorge Sampaoli, para "seguir observando el mercado y mejorar la plantilla". "Tenemos dos premisas, que son la ambición, porque no nos relajamos pese a la buena situación, y también la cordura. No haremos nada que no esté dentro de la lógica. Mezclando ambas cosas trabajaremos hasta el día 31", subrayó.

Sobre Santiago Vergini, explicó que podría ser uno de los jugadores que tenían en mente para "reforzar el equipo", pero que su fichaje "no está tan cercano" como se ha podido leer. "Me gusta desde su época en River Plate y no sé por qué no estará jugando en Milán, pero no está cerca ni se va a cerrar en breve", argumentó.

También expresó que en el conjunto hispalense son "bastante optimistas" con la renovación de Steven N'Zonzi porque el jugador está "contento" con el trato que recibe en la capital andaluza y que van dando "pasos firmes" hacia "un punto de encuentro". "Ojalá pronto podamos tener noticias positivas en ese sentido", recalcó.

Al ser cuestionado por la investigación de la Agencia Española Antidopaje sobre el francés Samir Nasri por un supuesto tratamiento intravenoso, respondió que el organismo sólo les ha pedido "información por email" y que ya la han transmitido con "tranquilidad. "Más allá de eso no sabemos nada y el futbolista sigue jugando con normalidad", aclaró.

"NO PODEMOS CREARNOS EXPECTATIVAS QUE LUEGO NOS LLEVEN A LA FRUSTRACIÓN"

Por otro lado, Monchi tiene claro que conquistar LaLiga Santander es un reto muy complicado y, aunque no renuncian a nada, equiparó la dificultad que tiene ganar tres Europa League con llegar a ser campeón liguero. "Vamos a seguir así y no renunciamos a nada, pero el potencial deportivo y económico de Real Madrid y Barcelona es lejano al nuestro. Aún así, seguimos ahí porque si no no estaríamos hablando de esto", remarcó.

Por su parte, pidió "más respeto y apoyo para el arbitraje", ya que igual que un delantero puede fallar y un director deportivo se puede equivocar, "los árbitros son humanos". "Tenemos que olvidarnos más de ellos y respetarles", insistió.

Finalmente, explicó que ya cometió en el pasado el "error" de llevar a lo público su situación personal, "algo que debe ser privado". "Lo llevamos de forma interna, pero sí digo que si me tuviera que ir mañana o dentro de ocho años, seguiría trabajando hasta el último día o diez días después si hiciera falta. Es un tema del que se ha hablado ya mucho", sentenció.