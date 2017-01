Los candidatos del FC Barcelona a los premios 'The Best' de la FIFA no acudirán a la gala

9/01/2017 - 16:32

El FC Barcelona ha comunicado este lunes que los jugadores candidatos a los premios 'The Best' de la FIFA, con Leo Messi candidato al premio al mejor jugador de la temporada, no acudirán a la gala ya que priorizan preparar el partido de este miércoles de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, en el que deben remontar el 2-1 de la ida, aunque sí viajarán el presidente, Josep Maria Bartomeu, y buena parte de la directiva.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala 'The Best FIFA Awards', que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen", señaló el Barça a través de un comunicado, en el que no obstante quiso expresar su reconocimiento y apoyo a estos premios que otorga la FIFA.

Los nuevos galardones de la FIFA sustituyen al FIFA Balón de Oro tras la rotura de relaciones entre el ente mundial y la revista 'France Football', que entrega ahora por separado el Balón de Oro que ganó el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo. El portugués es el claro favorito para ganar además el premio 'The Best' de la FIFA, al que también están nominados Leo Messi (FC Barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Así, el argentino será el gran ausente del FC Barcelona en la gala, pero no será el único. Y es que Jordi Alba, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic, Neymar y Luis Suárez, además del propio Messi, que estaban nominados al 'FIFA FIFPro World 11', tampoco acudirán.

Por otro lado, el club explicó que la expedición que estará en los Estudios TPC de Zúrich estará encabezada por el presidente, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el directivo Sílvio Elias, el CEO Òscar Grau, el director de Deportes Profesionales, Albert Soler, el secretario técnico del primer equipo, Robert Fernández, y el director de Fútbol, Raúl Sanllehí.