El Comité de Árbitros denuncia a Gerard Piqué por sus acusaciones ante Athletic y Villarreal

Sus palabras ante Athletic y Villarreal, objeto de la denuncia

Piqué, en el partido de Copa ante el Athletic. Imagen: EFE.

El Comité Técnico de Árbitros ha denunciado a Gerard Piqué, jugador del Barcelona, por sus declaraciones tras el partido de Liga que enfrentó a su equipo con el Villarreal y las realizadas después del partido de octavos de Copa ante el Athletic Club.

Según informa Cope, aunque en un primer momento se iban a llevar al Comité de Competición las primeras críticas del '3' azulgrana, lo dicho por el defensa en la noche del domingo también es motivo de denuncia.

El presidente del CTA, Victoriano Sánchez Arminio, ya había anunciado a La Sexta que su organismo denunciaría a Piqué: "El abogado lo verá y se decidirá, pero lógicamente cuando se meten así con el estamento, sí. Por parte de lo que nos corresponde a nosotros, remitiremos un escrito al Comité de Competición".

Tras el duelo ante el Villarreal, el defensa fue bastante crítico con la labor del gremio arbitral: "Sigo pensando lo que dije entre semana [en Bilbao]. Totalmente. Creo que cada semana me dan más la razón. Ya lo veis vosotros. No hace falta que me preguntéis vosotros. Es muy claro".

Unos días antes, Piqué también mostró su malestar con el sector arbitral a raíz de las decisiones en el partido de Copa contra el Athletic: "Queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel".