Andrés Iniesta intentó convencer al vestuario del Barcelona de no plantar a la FIFA en los 'The Best'

El '8' quiso que la delegación sí fuese a Zúrich

No tuvo éxito: el club 'culpa' a la Copa del Rey

Andrés Iniesta celebra un gol con el Barcelona. Imagen; Reuters.

El Barcelona sorprendió con la ausencia de Leo Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué y Andrés Iniesta en la gala de entrega de los premios 'The Best' otorgados por la FIFA. Una decisión que el máximo organismo del fútbol internacional no encajó bien y que el manchego intentó evitar por los medios.

Según cuenta el diaro portugués Record, el capitán del Barcelona quiso frenar un gesto que, por lo contado esta mañana, surgió desde el interior del vestuario. El '8' mantuvo su idea de que la delegación culé acudiese a la cita de Zúrich, pero fracasó en su intentona.

Los motivos que ha esgrimido el club los ha anunciado a través de su vicepresidente Jordi Mestre (ya en la ciudad suiza): "Hemos valorado el estado de los jugadores, la situación deportiva y el descanso. Todo ha sido consensuado. Queremos pasar la eliminatoria, por eso hemos tomado esta decisión".

Mestre también quiso desmentir que el plantón de los jugadores a la FIFA haya causado malestar en la organización: "Tenemos una relación óptima con la FIFA, lo han entendido bien. Boban nos ha venido a recibir al aeropuerto".

No es eso lo que se filtró tras conocerse la sanción culé, ya que se habló de un disgustó de FIFA por la ausencia de jugadores del calibre de los azulgranas. En la primera edición de un premio que quiere consolidar, que Messi, Luis Suárez, Piqué o Iniesta no estén es un duro golpe para sus intereses. Un percance que el de Fuentealbilla intentó evitar hasta el último momento.