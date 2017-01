Simeone: "Es un orgullo para nosotros que Antoine esté la gala The Best"

9/01/2017 - 19:23

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone señaló que para el club rojiblanco es un "orgullo" que el delantero Antoine Griezzman participe en la gala 'The Best FIFA' y confirmó el francés que está convocado para el partido copero de este martes contra Las Palmas.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Antoine está convocado y mañana hablaremos a ver quién empieza. Para nosotros como club y como compañeros de trabajo es un orgullo que esté en ese lugar, importantísimo para lo personal y para el equipo que trabajan diariamente. Es un orgullo para nosotros que Antoine esté allí", indicó en rueda de prensa.

Para el 'Cholo' es una alegría y un entusiasmo esta nominación del francés. "Es un chico que viene trabajando desde hace tiempo y se está conquistando un lugar entre los mejores de Europa y del mundo, y estoy convencido de que lo hará muy bien, no me puedo meter a opinar de lo que piensan los demás", indicó.

El técnico argentino se mostró "respetuoso" con la elección de solo un jugador rojiblanco al premio 'The Best'. "Si de chico pensaba que lo que importaba era ser campeón para demostrar que eres el mejor, lo reafirmo ahora de la importancia que tiene salir al campo. Si no sale campeón no tiene los méritos que se merecería", explicó.

Respecto al partido contra Las Palmas el próximo martes en el Estadio Vicente Calderón, 'El Cholo' se imagina el partido ligado a las "mismas sensaciones" como equipo que ha mostrado.

"Han jugado futbolistas diferentes a los que utilizaron con nosotros. Siempre se han manejado sobre la misma línea juegue quien juegue. Trataran bien la pelota, buscarán obviamente aprovechar su juego entre líneas para aprovechar su ofensividad y apostaran fuerte porque necesitan acortar distancias en el marcador", comentó.

El equipo rojiblanco sigue 'cojo' en el medio del campo y Giménez podría volver a ser una opción. "Dentro de la situación que tenemos en el equipo con Tiago que todavía sigue recuperándose de su rodilla, se siente a gusto a mitad de campo, es verdad que nos estamos quedando con poca gente como Gabi, Koke, Augusto, y como entrenador tengo que buscar soluciones", indicó.

"Hemos trabajado con José y ya lo había hecho a sus 15 años, ya lo dije, pero también es verdad que hace mucho que no lo hace. En Eibar hizo lo que el equipo necesitaba en esa posición. Está claro que todos los partidos no son iguales y cada uno tiene unas consecuencias pero contra el Eibar necesitábamos a Giménez", añadió.

El Atlético ha vuelto a ganar después de una mala racha y para el técnico estos dos últimos partidos con victoria ante Las Palmas en Copa y el Eibar en LaLiga fueron "diferentes". "En las Palmas el partido estuvo intenso trabajando como equipo y estuvo bien. En Eibar la intensidad fue alta sin crear muchas ocasiones o pocas y ellos lo mismo y en el segundo nos hicimos con el juego", apuntó.

"Me voy contento con ambos partidos porque no todos los campos son iguales, no todos los partidos son iguales e iremos a jugar en los campos que tienen dificultad de una determinada manera no para que la gente mire que bien juega el Atlético", señaló.

El técnico argentino sabe que la Copa del Rey es "compleja" porque históricamente "siempre" ha traído resultados raros. "Se va un poco el miedo de perder cuando arranca el segundo partido. Mañana tendremos un equipo enfrente que le da igual ganar o perder y juega siempre de la misma manera, tenemos que jugar con los futbolistas que creemos que pueden resolver la eliminatoria para poder seguir", advirtió.

Finalmente, respecto a las renovaciones de Fernando Torres, Tiago o Moyá apuntó que eso lo "maneja" la parte deportiva del club, aunque obviamente con su "opinión" porque es "importante". "Eso es ya cuando el torneo empieza a cerrarse. Estamos muy lejos de esa situación y para esos tres futbolistas es importante hacerlo bien hasta entonces", concluyó.