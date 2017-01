Cristiano Ronaldo gana el primer 'The Best' por delante de Leo Messi y Antoine Griezmann

El jugador del Real Madrid gana por delante de Messi y Griezmann

Con este título, el '7' completa un 2016 excepcional a nivel de títulos

Cristiano Ronaldo, al ganar el Mundialito con el Real Madrid. Imagen: Reuters.

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha ganado la primera edición del premio 'The Best' que otorga la FIFA al mejor jugador de fútbol del año. El portugués se ha impuesto en la votación a Leo Messi (Barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

El portugués se ha hecho con el 34,54% de los votos, una cantidad superior al 26, 42% de Leo Messi. En último lugar dentro de este 'top' 3', Antoine Griezmann con tan solo el 7,53% de los votos.

De esta manera, el '7' blanco culmina un 2016 plagado de éxitos, con la consecución de una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundialito de Clubes con el Real Madrid y una Eurocopa con Portugal. En el apartado individual, fue el máximo goleador de la Champions con 16 goles y hace unas semanas obtuvo su cuarto Balón de Oro.

Los números del ganador en el año 2016 con el Real Madrid, tal y como recoge OPTA, son los siguientes: 44 partidos en los que ha marcado 42 tantos, ha dado 14 asistencias y ha creado un total de 64 ocasiones de gol.

"¿Qué falta para ganar? No hay tantas cosas que falta por ganar, pero mi objetivo es seguir en el mismo nivel, mantenerme y seguir demostrando mi espíritu de sacrificio, de lucha", afirmó el crack luso ante la prensa tras la ceremonia del "The best".

Dicho esto, dijo que ganar un premio cuando es individual siempre "es bueno y especial" aunque asumió que "la gran alegría" de la temporada fue ganar la Eurocopa con la selección de Portugal.

"Espero continuar durante muchos años. Estoy muy motivado y hay que pensar que en el fútbol todo es posible".

El delantero del Real Madrid repitió lo que ya dijo durante su discurso de agradecimiento, que 2016 había sido el mejor año de su vida, dado que ganó la Champions League y el Mundial de Fútbol con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Finalmente, el luso volvió a lamentar la ausencia de los jugadores del Barça y especialmente la de Lionel Messi, finalista en la misma categoría.

El jugador recordó que en los años en los que Messi ganó, él sí que estaba en Zúrich y alabó a Antoine Griezmann (el tercer nominado) por participar en el evento.

Con respecto a que Claudio Rainieri fue elegido mejor entrenador, dijo que lo entendía, pero asumió que hubiera preferido que ganase Zinedine Zidane, su entrenador en el club blanco o Santos su técnico en la selección.