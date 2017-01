Cristiano Ronaldo, Ranieri y el Atlético Nacional, protagonistas de los premios The Best

9/01/2017 - 21:33

El Real Madrid, con Cristiano Ronaldo como mejor jugador del mundo y cinco jugadores en el once FIFPro, el técnico italiano Claudio Ranieri, nombrado mejor entrenador del mundo, o el Atlético Nacional, ganador del premio Fair Play por su gesto con el Chapecoense, han sido los grandes triunfadores en la primera edición de los premios The Best.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Después de la publicación francesa L'Equipe, que entrega el Balón de Oro, y la FIFA volvieran a separar sus caminos recientemente, el organismo estrenó este lunes sus nuevos galardones, repitiendo el guión de los premios que ya venía entregando los últimos años.

En una ceremonia llena de nombres ilustres como Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazario, Frank Rijkaard, Andriy Shevchenko o Gabriel Batistuta, el Barcelona anunció la ausencia de los cuatro jugadores elegidos en el mejor once mundial, lo que motivó que se proyectara un vídeo de disculpa de Andrés Iniesta.

Este once ideal, elegido por 26.500 futbolistas de todo el mundo, está formado por Manuel Neuer como portero; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Marcelo como defensas; Luka Modric, Toni Kroos y Andrés Iniesta como centrocampistas; y Leo Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo como delanteros.

Fue el Real Madrid el equipo más representado con cinco jugadores y puso la guinda Cristiano Ronaldo con el último y más importante premio de la noche, el de mejor jugador, cerrando su doblete tras el cuarto Balón de Oro y un mágico 2016 en el que también ganó la Liga de Campeones y la Eurocopa. En categoría femenina, le elegida fue la estadounidense estadounidense Carli Lloyd, que se impuso a las otras dos nominadas: la brasileña Marta y la alemana Melanie Bheringer.

En la categoría de mejor entrenador, el fútbol mundial se rindió al 'cuento de hadas' del Leicester City, sorprendente ganador de la última Premier League, y Ranieri, expreparador de Valencia y Atlético de Madrid entre una larga lista de equipos, fue reconocido a sus 65 años. Así, dejo sin premios a los dos técnicos de Cristiano: Zinedine Zidane y Fernando Santos. La seleccionadora alemana Silvia Neid también fue premiada.

Además, durante la gala, que tuvo un recuerdo para los fallecidos Johan Cruyff y Carlos Albertos, se entregaron varios premios más como el Premio Puskas al mejor gol, votado por los aficionados y que fue para el modesto jugador malayo Mohd Faiz Subri por un espectacular lanzamiento de falta con efecto.

Especialmente emotivo fue el premio al Juego Limpico que recibió el Atlético Nacional colombiano, que pidió que se proclamara campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense después de la tragedia aérea sufrida por el equipo brasileño.

"Hicimos solo que teníamos que hacer, que era reconocer a un equipo que ya no tenía la posibilidad de disputar esta final. Queríamos entregarles un gesto de esperanza", explicó en el atril el presidente dle Nacional, Juan Carlos de la Cuesta.

Además, el premio a la mejor afición fue compartido por Borussia Dortmund y Liverpool, cuyos hinchas cantaron juntos el 'You'll never walk alone' en la Europa League para recordar a las 96 víctimas mortales de la tragedia de Hillsborough, y el jugador brasileño de fútbol sala Falcao recibió el premio honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional.