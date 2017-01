La confesión de Zidane que convenció a James: "Eres vital para que el Real Madrid gane el triplete"

Zidane trató de convencer al futbolista también por la vía del estímulo

Era una frase que ya usó sin éxito en septiembre

James Rodríguez saluda a Zidane después de su doblete al Sevilla la semana pasada. Imagen: EFE

Yokohama. 18 de diciembre de 2016. El Real Madrid acaba de ganar el Mundial de Clubes ante el Kashima. Se ha necesitado de la prórroga, pero eso poco importa. Los blancos son campeones. La euforia inunda un vestuario del que sale taciturno James. Se para ante las teles en la zona mixta y habla. Dice que no descarta dejar el Real Madrid en enero. El revuelo es de órdago. El resto de la historia es bien conocida hasta llegar a otra declaración. Madrid. 4 de enero de 2016. "Me quedo, me quedo", aseveró esta vez el colombiano después de hacerle dos goles (uno de ellos, golazo) al Sevilla en la Copa del Rey. ¿Qué ha cambiado entre unas palabras y otras? Muchas cosas. Y entre ellas, una confesión de Zidane a su futbolista: "Eres vital para conseguir el triplete".

Eduardo Inda, director de OKDiario.com ha desvelado éstas como parte de las palabras con las que el cuerpo técnico del Real Madrid convenció a James Rodríguez sobre su importancia para que el equipo pueda ganar todos los títulos esta temporada.

"El cuerpo técnico le pidió a James que cuando se marchase de vacaciones no hablase ante la prensa por lo que había ocurrido con sus declaraciones en Japón tras la final del Mundial de Clubes y ha cumplido. Eso le ha gustado al cuerpo técnico, que además le ha dicho: 'Eres fundamental para el triplete'", anunció el colaborador de El Chiringuito de Atresmedia.

De hecho, Frederic Hermel, redactor L'Equipe y del diario As reforzó la información de Inda asegurando que Zidane ya tenía la idea de la importancia de James Rodríguez cuando comenzaba la temporada. "Zidane ya lo dijo en el mes de septiembre, que James era decisivo para poder lograr el triplete. Es que si el Real Madrid lo gana todo son 62 partidos los que jugará esta temporada y tienen que jugar todos", añadió.