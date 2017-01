El vestuario del Real Madrid, indignado con los jugadores del Barça por su plantón en la gala 'The Best'

Lo entienden como un menosprecio a los premios

El Real Madrid acudió siempre salvo por los desplantes de Mourinho

Alves, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Cristiano Ronaldo, ayer, en la gala de 'The Best'. Imagen: Reuters

El premio 'The Best' de FIFA se estrenó ayer con una gala a la que no acudieron los jugadores del Barça alegando, oficialmente, la necesidad de preparar el duelo copero del miércoles ante el Athletic Club. Iniesta intentó mediar para que sus compañeros acudieran. No lo logró. Su espantada (seguramente motivada porque Messi no ganaría el premio y por el calentón post-empate en Villarreal) no ha sentado nada bien en los jugadores del Real Madrid que sí estuvieron en Zurich. Lo entienden como un menosprecio innecesario.

La reflexión interna del cambiador merengue la desveló esta noche Eduardo Inda, director de OKDiario, en El Chiringuito de Atresmedia. "La plantilla del Real Madrid está muy mosqueada", comenzó a describir.

"Ellos entienden que cuando iba a ganar el Barcelona o los jugadores del Barcelona siempre acudían a las galas. Salvo el año de Mourinho que se salió del tiesto siempre ha acudido el Real Madrid con sus jugadores. El Barcelona de los 'valors' tenía que haber estado allí", dijo ya a modo de reflexión personal.

Frederic Hermel, redactor de L'Equipe y colaborador del diario As, ha desvelado la manera que tiene Cristiano Ronaldo de hablar de Leo Messi y de la competencia que mantienen ambos futbolistas en los últimos años.

"Cuando Cristiano Ronaldo habla de Messi lo hace de una competencia sana. Todo eso parece que cambió aquella vez que en una gala se encontraron y Cristiano le dijo a Messi que su hijo veía vídeos suyos".