Cazan a Iglesias Villanueva dejando entrever a Messi que Bruno tocó la pelota con la mano pero que "no es penalti"

Niega la pena máxima y argumenta su experiencia como jugador

Messi: "Claro, pero en todo caso le da y si le da, es penal"

Messi reclama a Iglesias Villanueva el primer posible penalti que cometió Bruno. Imagen: Movistar

Iglesias Villanueva, árbitro del polémico partido entre Villarreal y Barça (que acabó con Piqué encarándose con Javier Tebas, presidente de LaLiga en el palco), reconoció a Leo Messi que la pelota tocó en la mano de Bruno Soriano en el primero de los dos posibles penaltis que cometió el capitán del Villareral. En su conversación, Villanueva deja entrever al argentino que, por su experiencia como futbolista, esa acción es involuntaria y que, por lo tanto, no se puede pitar.

El programa de Movistar Televisión, El Día Después, ha revelado esta conversación como parte de una secuencia mucho más larga de protestas reiteradas de Messi al colegiado. Cuando se produce el primer penalti (Bruno Soriano extiende la mano desde el suelo para evitar y taponar un disparo de Messi) el '10' le busca minutos después y le protesta. "¡Penalazo! ¡Penalazo!".

Tiempo más tarde Bruno cae en el área y toca la pelota con la mano en una acción en la que es más difícil distinguir si hay o no intención del jugador. Es después de esta jugada cuando Messi dialoga sobre la primera acción.

La secuencia muestra como Messi describe gráficamente el movimiento que hace Soriano con la mano. Iglesias Villanueva le replica: "No, no es penalti". Messi insiste: "Es penal. Es penal". A lo que Villanueva replica a otro futbolista que no aparece en plano. "Siempre, siempre. Te digo lo que yo he jugado como jugador. Siempre", concluye.

Luego Messi retoma la conversación . "Claro, pero en todo caso le da. Árbitro, si le da, es penal", afirma el argentino. De esta respuesta se interpreta que Villanueva estaba admitiendo que la bola le da en la mano, pero que el árbitro entendió que es involuntaria.