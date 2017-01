Keylor Navas: "Es un premio compartido con mis compañeros"

Madrid, 10 ene (EFE).- El portero costarricense Keylor Navas, agradeció la concesión del Trofeo EFE al Jugador Iberoamericano del año, un premio que dijo "es compartido" con sus compañeros, que siempre le han "apoyado en momentos difíciles" en el Real Madrid.

"Somos un grupo muy unido. Cada premio que logra uno lo sentimos todos. Tenemos que disfrutar las cosas buenas pero con los pies en la tierra, nos quedan muchos partidos y queremos seguir como ahora", comentó Navas tras recoger el premio de manos del presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera.

Acompañado de su familia en un acto al que asistieron, entre otros, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, la embajadora costarricense en España, Doris Osterlog, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, Navas dijo que "es un privilegio" pertenecer al Real Madrid y representar a su país.

"Es un honor representar a Costa Rica y es un privilegio ser jugador del Real Madrid. No tiene precio ganar títulos con el Real Madrid. Esto es lo que me motiva y saber también que tengo una gran familia que me apoya. En momentos como este me doy cuenta de que vale la pena pasar todo lo que se pasa en la vida", añadió.