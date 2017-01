Javi Fuego, ante su exequipo: "Espero de corazón que el Valencia se salve"

10/01/2017 - 15:07

El jugador del RCD Espanyol Javi Fuego ha reconocido este martes que espera "de corazón" que su exequipo, el Valencia, pueda mantener la categoría a final de temporada, aunque ha dejado claro que quiere ganar este domingo en Mestalla para intentar acabar la primera vuelta, a falta del partido ante el Granada, "de la mejor forma".

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

"El Valencia no es un equipo para estar en la posición en la que está y los jugadores no están sacando todo su potencial. Tienen mucho más nivel de lo que están demostrando, pero la situación de no sacar pocos puntos te llevan a mermar esa confianza. Aún así, espero de corazón que se salven", señaló en rueda de prensa.

También reiteró que el duelo de este domingo en Mestalla será "especial" para él tras vestir la camiseta valencianista tres temporadas. "Disfruté mucho allí y para mí todo son buenos recuerdos. Lamento la situación en la que está el club actualmente, son temas deportivos y extradeportivos complicados. Sólo tengo buenas palabras para ellos por cómo se portaron conmigo desde la afición hasta la presidenta", aseguró.

"Sabemos que la afición va a ir a apoyar al equipo a muerte, a convertir Mestalla en un fortín. Tenemos que ir con la mente fría, creyendo en nuestras opciones, y para eso nos estamos preparando para además acabar la primera vuelta de la mejor manera", explicó en referencia al penúltimo partido de la primera vuelta de LaLiga, ya que el último será en el RCDE Stadium ante el Granada.

Cree que si algo le falta al equipo es tener más gol. "En el último partido jugamos más en campo contrario, tuvimos más la posesión, y quizá nos está faltando crear más ocasiones de gol de forma más continuada. El equipo está mejorando, está en línea ascendente", destacó en referencia al pasado duelo de LaLiga ante el Deportivo (1-1).

Javi Fuego recordó que el partido del Valencia de este jueves en la ida de los octavos de Copa del Rey le puede pasar factura al conjunto 'che'. "Primero estarán centrados en dar la cara en la Copa. Voro está en lo cierto y les falta una dosis de confianza a los jugadores. El resultado del jueves seguramente condicione cómo saldrán en el partido del domingo", aclaró.

Por otro lado, admitió que espera que también logre la permanencia el Sporting, otro club por el que pasó durante cinco temporadas. "La clasificación no engaña y están en una situación complicada. Tienen que afrontar todos los partidos con el cuchillo entre los dientes porque cada uno va a ser vital. Deben sumar mucho para estar en los 42 puntos que garantizan la salvación", manifestó.