El motivo oculto de la bronca de Piqué tras el Villarreal-Barcelona

El jugador se dirigió a la directiva del Barcelona, no a Tebas

Les reclama mayor apoyo para poder quejarse de los árbitros

El propio Tebas niega sentirse aludido con el gesto del jugador

Piqué, en el partido ante el Villarreal. Imagen: EFE.

Gerard Piqué sorprendió con sus gestos hacia el palco del renombrado Estadio de la Cerámica. Con el empate aún caliente entre Barcelona y Villarreal, el '3' enfiló el camino al túnel de vestuarios, pero dirigiéndose al lugar en el que se sentaban Javier Tebas, presidente de la LFP...y el verdadero destinatario de su bronca.

Según cuenta José Ramón de la Morena, director del programa 'El Transistor', de Onda Cero, los gestos de Piqué no iban dirigidos a Tebas, sino a Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Barcelona. Con su manera de actuar, Piqué quería expresar su disgusto por la actitud de la directiva blaugrana, que se decantó por no protestar por los últimos arbitrajes recibidos.

Entre bambalinas, parte de la junta culé conversó con Piqué y le transmitió al jugador que la de quejarse no era la estrategia a seguir. No estuvo de acuerdo el jugador, que todavía en caliente señaló a Mestre desde el césped. De ahí su mensaje: "¿Lo has visto? Si, sí, tú".

Cuando el central mantuvo la conversación citada anteriormente con alguno de los miembros de la directiva, esgrimió que la táctica a seguir debía ser la de pasar a la acción y protestar, como hiciese en su tiempo Jose Mourinho en el Real Madrid.

El propio Javier Tebas ha descartado este martes ser el destinatario de las palabras de Piqué: "He reflexionado y creo que Piqué no se dirige a mí. Yo creo que no sabía ni que estaba en el estadio, se dirigiría a otra persona. Creo que no soy tan importante como para que Piqué pensase que estaba en el palco. Y Gerard es listo y también sabe que las competencias arbitrales no son cosa de LaLiga".