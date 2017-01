Florentino Pérez y Bartomeu tuvieron un tenso encuentro en la gala de 'The Best' de FIFA

Ambos mandatarios no se dirigieron la palabra durante el acto

Florentino Pérez dejó así patente su malestar con el gesto del Barça

Josep María Bartomeu, Carles Puigdemont y Florentino Pérez, en el palco del último Barça - Real Madrid. Imagen: EFE

La gala del pasado lunes en la que FIFA entregó a Cristiano Ronaldo el premio 'The Best' a mejor jugador del mundo dejó muchos titulares entre bambalinas. La mayoría tuvieron que ver con la ausencia de los futbolistas del Barça del acto. Este gesto no gustó en el Real Madrid ni en su presidente, Florentino Pérez. El mandatario mantuvo un tenso encuentro con su homólogo culé, Josep María Bartomeu, quien sí asistió a Zurich en representación blaugrana.

José Félix Díaz, redactor jefe del diario Marca, ha desvelado los detalles de este encuentro y lo ha hecho en el programa El Chiringuito de Atresmedia.

"Al Real Madrid le sentó mal el gesto del Barcelona. Más allá de eso no intercambiaron palabras durante la gala. Hubo frialdad en el encuentro entre los dos presidentes", dijo el periodista en la tertulia de El Chiringuito, que estuvo presente en la gala de entrega del premio 'The Best' en la que los presidentes de ambos clubes estuvieron sentados juntos.

Además, José Félix Díaz explicó el contenido de la llamada de Andrés Iniesta a los jugadores del Real Madrid para excusarse por no haber acudido a la gala. "La llamada de Iniesta fue necesaria, era una fiesta de jugadores y faltó algo. Iniesta explicó a Sergio Ramos que había un roce con la directiva y que no había nada en contra de los jugadores del Real Madrid".