Eneko Bóveda explota contra el Barça: "Faltan al respeto al fútbol con historias de manos negras"

"Cuando las cosas no van bien, aparece lo que realmente eres"

"Hay códigos en el mundo del fútbol que no se deberían traspasar"

Eneko Bóveda, en un partido de Europa League la pasada temporada. Imagen: Reuters

Eneko Bóveda, defensa del Athletic Club, explotó ayer contra la polémica arbitral que ha alimentado el Barça (y en especial Gerard Piqué) en la última semana después del duelo de ida de octavos de Copa del Rey entre los leones y azulgrana.

"Faltan al respeto al mundo del fútbol contando historias de manos negras. A mí no me gusta. Al final cuando las cosas no van bien, aparece lo que realmente eres", se quejó el zaguero.

En declaraciones a la Cadena Cope, Bóveda insiste. "Hay unos códigos en el mundo del fútbol que no se deberían traspasar", comentó el jugador en unas declaraciones que, en cierta medida, están en sintonía con que lo que dijo Luis Enrique en sala de prensa en la previa del partido.

"Lo que opine Piqué es su opinión, ya es mayorcito y sabe lo que tiene que decir. (...) Creo que es intachable la postura del entrenador y del club de mostrarse por encima de cualquier decisión puntual que pase en el partido. Lo fácil es quejarse y llorar y lo difícil, mantenerse en proteger a tus jugadores y al fútbol y escuchar el runrún que intenta minarte. Intachable la postura del club y entrenador, que soy yo", comentó el entrenador.