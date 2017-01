Gaspart, a Piqué: "¿Conspiración arbitral? El Barça ha ganado en los últimos años más ligas que nunca"

El expresidente del Barça también trató de comprender la reacción

"Un jugador joven como Piqué puede equivocarse en caliente", afirmó

Gaspart, en una comparecencia en 2003, cuando dejó la presidencia del Barça. Imagen: Reuters

Joan Gaspart, expresidente del Barça y vicepresidente actual de la Federación Española de Fútbol, ha valorado la polémica surgida en los últimos días a propósito de Gerard Piqué y sus acusaciones de manipulación arbitral para que su equipo pierda y el Real Madrid gane. Aunque Gaspart ha aprovechado para afirmar que comprende que un "chaval joven como Piqué" reaccione de forma pasional, le reprochado sus reflexiones. "Los últimos diez años hemos ganado más Ligas que nunca. Y Copas del Rey. No nos podemos engañar"

Piqué dijo tras el duelo de Bilbao que "todos sabemos cómo funciona esto", en referencia a que era evidente que los árbitros perjudicaban a los culés como beneficiaban al Real Madrid en referencia al también arbitraje polémico del Real Madrid - Sevilla. "Esto funciona jugando con una pelota, jugando once contra once", empezó su reflexión el mandatario.

"En la vida, la imaginación, si quieres pensar lógicamente mal, puedes pensar mal. Puedes pensar que cuando dice algo así, quiere decir que se perjudica adrede al Barça. Y la cabeza ahí dice que no. (...) Luego aparece el corazón y entiendes que con el penalti no pitado, pueda surgir una reacción así de un jugador así de joven", dijo Gaspart.

En declaraciones a la Cadena Cope, el mandatario admite que él mismo no es ejemplo para reprochar ningún tipo de actuación a nadie, toda vez que declaraciones polémicas de este tipo han salido también de su boca en los años en los que dirigía al equipo blaugrana.

"La cabeza está del lado del Luis Enrique. Lo que es el 'seny' y el respeto, que decimos los catalanes. Con pasión y forofismo estoy más cerca de comprender la reacción de Piqué. La cabeza me dice que hay que respetar a los árbitros. Dejar que se equivoquen un día y acierten otro. También se equivocan los jugadores, lo directivos, los entrenadores", afirmó

"Pero también pienso con mi pasión culé, comprendo que un jugador joven, como Gerard, pueda decir cosas como las que hay dicho, aunque también es cierto que lo ha dicho de una forma tan subliminal, que no termino de entenderlo", añadió Gaspart antes de terminar exculpando al jugador por hablar "en caliente"

"Lo que dice Piqué no es tan grave. Espero que no vaya a más. No soy nadie para dar lecciones porque a mí me han sancionado. Piqué es un gran chico, lo dice en caliente", concluye.