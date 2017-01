El Barça llama al orden a Piqué y lo reprueba en público por sus declaraciones sobre los árbitros

Oscar Grau reconoce que hablaron con el central tras su 'rajada'

"Me posiciono con Luis Enrique", dijo el mandatario

Piqué salta a los campos de entrenamiento del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Imagen: EFE

Oscar Grau, director general del Barça, ha admitido que la entidad blaugrana ha dado un tirón de orejas a Piqué por sus declaraciones contra los árbitros de los últimos días. Reprimenda en privado que, aunque de forma algo más suave, se ha confirmado en público. "Me posiciono con Luis Enrique", ha dicho Grau al respecto de las declaraciones que hizo ayer el entrenador afeando la actitud al central.

"Nuestros ejecutivos deportivos del primer equipo han hablado no sólo con Piqué, también con el resto de jugadores. Hay que reconducir todo y todo se acabará si ganamos esta noche al Athletic", ha afirmado Grau en la presentación del proyecto estratégico del Barça en Forum Europa en declaraciones que recoge el diario As.

"Si hablo de mi experiencia, de mi carrera deportiva, me ha demostrado que no hay que protestar a los árbitros. Hay situaciones que no nos gustan, pero al final en el terreno de juego gana el mejor. Puntualmente puede que haya situaciones que no nos gusten pero me posiciono con Luis Enrique entendiendo la reacción de Piqué", ha concluido.