Zidane pasa de Piqué: "Diga lo que diga, me metería en un lío"

"Sólo pienso en el partido de mañana", ha dicho

El Real Madrid viajará a Sevilla sin James, Isco ni Cristiano

Zidane, antes de sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Imagen: EFE

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha querido pasar de la polémica instigada desde Barcelona por Gerard Piqué acerca de los arbitrajes. El francés, lejos de valorar sus palabras o sus formas, ha decidido obviar cualquier mención al asunto porque "diga lo que diga, me metería en un lío".

"Respeto vuestras preguntas, pero yo no quiero meterme en eso. Diga una cosa u otra me meteré en un lío. Me interesa el partido. Paso de eso", ha comentado con una extensa sonrisa en la boca marca de la casa.

Tampoco se ha pronunciado sobre la ausencia de los futbolistas blaugrana a la gala de la FIFA. "Sólo pienso en el partido de mañana. Mi trabajo es sólo ése", ha dicho al respecto.

No se fía del Sevilla

A propósito del partido que mañana disputará su equipo, vuelta de octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla, Zidane se mostró muy cauto pese al 3-0 cosechado en la ida. Sus reflexiones se basan en una experiencia reciente, cuando el Real Madrid casi cae eliminado en la Champions League en cuartos de final después de vencer al Borussia Dortmund 3-0 en el duelo de ida. Los blancos perdieron 2-0 en Alemania y rozaron la prórroga.

"Sé que sufriremos. Ellos saldrán fuertes, sobre todo en el inicio de partido. Tenemos que estar preparados. Luego veremos cómo evoluciona. Nos esperamos un partido muy duro", ha comentado.

Confirmación de las bajas

Al respecto de las altas y bajas, Zidane ha confirmado que no contará con Isco ni con James (resentido de una molestia en el sóleo) y ha dejado en el aire la presencia de Cristiano tal y como sucedió en la ida. "Vas a ver mañana. Pueden pasar las cosas, puede venir o no. No va a cambiar nada. Lo vas a saber dentro de poco y ya está", ha dicho. Minutos después, los blancos han hecho pública la lista en la que, efectivamente, Cristiano se caído de los 18 llamados.