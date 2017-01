Leo Messi lo vuelve a hacer y clasifica al Barcelona a cuartos de Copa del Rey

Un gol de falta del argentino en el 78' le da al Barça el pase a cuartos

Saborit mantuvo la eliminatoria empatada hasta el tramo final

Leo Messi celebra el gol marcado al Athletic. Imagen: EFE.

Un gol de libre directo de Leo Messi confirmó la clasificación del Barcelona a los cuartos de final de Copa del Rey en un partido en el que venció 3-1 al Athletic Club pero en el que sufrió más de la cuenta después de encajar un gol de Saborit que igualó la eliminatoria tras los tantos de Luis Suárez y Neymar.

El zurdazo del rosarino, que engañó a Gorka Iraizoz desde la frontal y mandó la pelota a la cepa del poste (ya son tres goles de falta en tres partidos consecutivos) cerró la agónica espera del Barcelona para ratificar un pase a cuartos que ya tuvo en su poder durante un cuarto de hora, desde que Luis Suárez abrió la cuenta en el 35 con un golazo de volea hasta que Enric Saborit rematase a gol con la cabeza un centro de Gorka Elustondo.

Entre medias, Neymar había hecho el 2-0 de penalti que él mismo provocó, poniendo fin a una racha de casi tres meses sin marcar. Antes y después, el equipo dirigido por Luis Enrique dominó casi de principio a fin, aunque le costó entrar en calor. La presión que dispuso Ernesto Valverde (que sorprendió dejando a Aduriz en el banquillo) fue bien plasmada por sus chicos en el césped, pero el Barcelona encontró rápido la pócima. Sin brillantez, pero al menos con voluntad, se sobrepuso, avanzó metros y de manera progresiva fue acumulando poder y ocasiones.

Gil Manzano erró al anular un gol a Luis Suárez en el 25', pero el charrúa no tardó en tomarse la revancha, con una volea perfecta tras un pase desde la izquierda. Un gol de 'killer' que abrió la lata para el Barcelona, que iba metiendo al Athletic en su campo.

A la vuelta de vestuarios, Neymar corroboró las sensaciones al provocar un claro penalti de Eneko Bóveda. El brasileño, un bosque de paradinhas mediante, no falló desde los once metros. La respuesta fue inesperada, ya hasta entonces el Athletic no había tirado a puerta. Elustondo, que había entrado desde el banquillo por la lesión de Xabi Etxeita, la ponía desde la derecha para que Enric Saborit, de pasado espanyolista, cabecease a gol aprovechándose del vacío en el lateral derecho.

Tras este momento, el campo se volcó hacia la meta de Iraizoz. Jordi Alba, Neymar, un disparo poderoso de Suárez...los avisos se fueron sucediendo y al final, tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. Y de qué manera. Leo Messi volvió a hacer de las suyas con su particular penalti, es decir, un lanzamiento de falta. Confundiendo a Iraizoz, el '10' volvió a dejar a todos con la boca abierta, con la sensación de inferioridad que va sembrando en todos sus rivales. No solo fue un gol: fue una nueva muestra de su talento, de su histórica magia. Fue, además, un billete para los cuartos de final de Copa. El Barcelona ya espera rival.