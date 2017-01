El tridente y Messi, con otra falta letal, remontan

11/01/2017 - 23:31

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Athletic Club en el Camp Nou (3-1) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, remontando así el 2-1 favorable a los 'leones' de la ida y logrando gracias a otra falta directa letal de Leo Messi el billete para los cuartos de final tras un partido abierto hasta que los blaugranas apretaron para buscar la que ya es la primera gesta de la temporada en Can Barça.

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Pese a que el gol de Enric Saborit puso el 2-1 que llevaba la eliminatoria a la prórroga, y daba intriga al cruce, el Athletic apenas creó peligro más allá de este tanto. El Barça, que empezó tranquilo, buscó el gol con temple y cada vez con más ahínco hasta lograr encerrar atrás a un Athletic que quiso defenderse y lo pagó caro.

Y es que el Barça fue de menos a más y el Athletic, por contra, se fue apagando. Hasta el momento del gol bilbaíno cada disparo a portería era gol. Dos ocasiones para el Barça, sendos tantos. Una llegada del Athletic, y gol. A partir de ahí, el Barça tuvo varias para ampliar más el marcador aunque sólo entró la del gol de Messi, una falta directa letal.

Tercer partido en el que Messi marca de falta directa. Esta vez fue una falta de claro perfil para un diestro, a la izquierda de Gorka al que engañó por completo con un chut a la cepa del poste. Si en San Mamés lo superó por alto y por la escuadra, igual que a Asenjo en el Estadio de la Cerámica, esta vez fue con un disparo bombeado que bajó hasta la base del palo antes de entrar.

Ahí se acabó el duelo para un Athletic incapaz de reaccionar. Irse al descanso 1-0 provocó que Ernesto Valverde pusiera en el terreno de juego a Aritz Aduriz, que empezó en el banquillo, con Sabin Merino como acompañante arriba y Williams desplazado a la banda. Así buscaron el empate, pero se toparon con el 2-0 del Barça, obra de Neymar de penalti que él mismo había forzado.

Reaccionó rápido el equipo bilbaíno, y apenas tres minutos después una carrera de Williams por la derecha acabó en pase a Elustondo y su buen centro lo remató picado Saborit de cabeza para superar a Umtiti y a Cillessen, que voló para nada. Igualada la eliminatoria, se esperaba una continuación en el ataque del Athletic pero no fue así. El Barça, por contra, tomó las riendas, remontó y no goleó por falta de acierto.

Hasta en los últimos segundos tuvo el cuarto el Barça. Denis Suárez, que había entrado de refresco, recibió un regalo de Luis Suárez en forma de pase de la muerte y falló lo infallable. Marcó Suárez el primer gol de jugada, una buena jugada colectiva del tridente con inicio de Messi, centro preciso de Neymar y remate acrobático de tijera del uruguayo. Neymar, desde el punto fatídico, no falló y Messi fue la culminación con esa falta magistral. Pero el acierto sigue sin ser el adecuado.

De todos modos, con una actuación correcta del tridente le bastó al Barça para superar al Athletic como ya hiciera el año pasado en la Copa. Desde que los 'leones' usurparan la Supercopa de España al Barça en 2015, los blaugranas han vuelto a ponerse el traje de verdugo del Athletic. Esta noche, los de Valverde no inquietaron apenas a Cillessen. El gol puso emoción pero no hubo sustento para más, y los cambios no dieron el fruto deseado.

El Barça por contra fue a más, poco a poco subió la intensidad en su juego y se acercó más a la portería defendida por Gorka, que aún así estuvo clave y dos de los goles los encajó en jugadas a balón parado. No empezó bien el Barça, quizá todavía lastrado mentalmente por el 2-1 de la ida y el empate, sufrido, ante el Villarreal. Pero tras dos tropiezos los de Luis Enrique vuelven a ganar y ya esperan rival para los cuartos de final de una Copa que siguen defendiendo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - ATHLETIC CLUB, 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rafinha (Rakitic, min.80), Iniesta (Arda, min.89); Messi, Suárez y Neymar (Denis Suárez, min.87).

ATHLETIC CLUB: Iraizoz; Bóveda, Etxeita (Elustondo, min.30), Laporte, Balenziaga; Eraso, San José, Beñat, Saborit (Susaeta, min.79); Williams y Sabin (Aduriz, descanso).

--GOLES.

1-0. Min.36, Suárez.

2-0. Min.48, Neymar (p).

2-1. Min.51, Saborit.

3-1. Min.78, Messi.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Umtiti (min.30) en el FC Barcelona y a Etxeita (min.28), Laporte (min.41), Elustondo (min.73), Beñat (min.77), Williams (min.90) en el Athletic Club.

--ESTADIO: Camp Nou, 71.475 espectadores.