Valverde: "Han sido superiores, hay que reconocerlo"

11/01/2017 - 23:48

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado este miércoles tras perder ante el FC Barcelona (3-1) en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y quedar eliminados pese al 2-1 de la ida en San Mamés que los blaugranas fueron "superiores" y, además, ha lamentado la falta de ocasiones de gol en su equipo pese a la entrega y pese a estar dentro de la eliminatoria hasta el final.

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

"Con el 2-1 nos hemos puesto en la eliminatoria, pero ellos han estado muy bien, mucho mejor que nosotros, y no hemos tenido muchas posibilidades más allá de mantenernos con nuestro empuje a ver si llegaba el segundo gol. Pero han sido superiores, hay que reconocerlo", aseguró en rueda de prensa.

Así, matizó en positivo que plantaron cara "hasta el final". "Hasta el último momento hemos mantenido la incertidumbre de poder pasar. Hoy hemos sufrido mucho, la semana pasada estuvimos bastante mejor en la presión, hoy no terminamos de robar balones cerca del área. En el primer tiempo no hemos recibido varias ocasiones de peligro pero se notaba que tenían el control", argumentó.

En este sentido destacó la dificultad de jugar en el Camp Nou teniendo que apretar "todo el tiempo" al Barça. "No hemos recibido tantas ocasiones de gol. Jugamos con cierto riesgo, ellos presionan bien. Sabíamos que no podíamos venir a pensar en el 0.0 teníamos que marcar un gol porque es muy difícil que aquí el Barça no marque. Con el 2-1 nos han empujado mucho, y cuando están conectados son difíciles de parar", reconoció.

"El balón en el primer gol era nuestro y no hemos tenido solvencia para quitarnos el balón de encima. Ellos te pueden resolver el partido con los jugadores que tienen, y han tenido ocasiones. Lo que más hecho en falta es que no hemos llegado arriba con claridad", comentó sobre la clave del partido desde su punto de vista.

"NO QUIERO QUE A ADURIZ LE PASE LO DE ETXEITA"

Por otro lado defendió que Aritz Aduriz no saliera de inicio. "Viene de jugar dos partidos seguidos en poco tiempo. Para nosotros es decisivo y lo que pretendo con Aduriz es que no pase lo que le ha pasado a Etxeita. Pero cuando ocurre no puedes echar marcha atrás. Cuando pierdes, si hubieses sacado al otro ganas, no sabes cómo pero suele pasar", apuntó irónico.

Valverde, preguntado por si le gustaría entrenar algún día al FC Barcelona, fue escueto: "Estoy muy bien en mi club, tengo contrato, el Barça tiene un gran entrenador. No se puede decir más". Y sobre su equipo concluyó y lamentó, de este partido, que no pudieran tener más ocasiones.

"Podemos estar pensando que no hemos tenido demasiadas ocasiones pero el trabajo ha sido encomiable, hasta el final hemos estado metido y un gol nos daba la clasificación. Quizá tengo que hacer memoria, habrá partidos en los que hayamos estado mejor, pero intentaremos cuando vengamos hacerlo mejor", concluyó.