Fichajes en el Real Madrid: siete bajas potenciales y la búsqueda de un galáctico

Navas, Isco, James y Morata, los casos más delicados

Pepe, Coentrao y Mariano, salidas más probables

El club busca un fichaje galáctico en varias posiciones

Keylor Navas, en un partido de esta temporada. El portero es uno de los candidatos a dejar el Real Madrid. Imagen: Reuters

El Real Madrid ya piensa en el futuro. El mismo día que el TAS redujo de dos a una la ventana de fichajes en la que no podía fichar, los merengues se pusieron manos a la obra para crear su nueva plantilla para la próxima temporada. De aquello ya ha pasado casi un mes y hoy los blancos ya tienen un borrador de cómo quieren que sea su equipo. En el horizonte, dos frentes: la baja de hasta siete jugadores y la obsesión por incorporar a un galáctico.

Hasta siete bajas posibles bajas

En el apartado de las ausencias, el diario As apunta a que siete futbolistas tienen, a día de hoy, muchas opciones de dejar el club. Son Navas, Pepe, Coentrao, James, Isco, Morata y Mariano.

Keylor Navas. El club busca un portero de garantías. Uno de más peso y juventud que el costarricense. Teniendo en cuenta que Kiko Casilla parece aguantar mejor la suplencia y que Navas ha bajado su rendimiento, la lógica apunta a la salida de un Navas que todavía goza de buen cartel en el mercado.

Pepe. Es una salida que se da por segura. El club le había propuesto renovar una temporada más. Él reclama dos. Para colmo, el mercado chino le ofrece un sueldo galáctico. Por Concha Espina dan por seguro su adiós. Vallejo lo sustituirá.

Coentrao. Es un caso complejo. Regresó este verano por su lesión y porque completar plantilla ante el temor de que la sanción FIFA dejase a los merengues sin fichar hasta 2018. Los blancos no podían quedarse con solo un lateral izquierdo (Marcelo) hasta entonces. Su bajo rendimiento y elevado salario no pondrá fácil encontrarle destino. No ayuda que tenga contrato hasta 2019.

Isco. El malagueño sigue en la encrucijada por el overbooking en la plantilla merengue. Las rotaciones de Zidane le han dado más importancia este curso, pero todo depende de lo que juegue. En caso de que no se sienta cómodo, no se descarta que busque salir. Novias no le faltarán.

James. A finales de diciembre recibió una oferta millonaria de China de 110 millones para el club y 30 limpios por temporada para él. Dijo no. Pero habrá nuevas intentonas desde China y desde equipos importantes de Europa. Lo que juegue y lo importante que se sienta (como en el caso de Isco) serán clave en su posible salida.

Morata. Su situación depende de lo que pase con Benzema y con la posible llegada de un galáctico. Si el francés resulta condenado por el famoso caso del 'sex-tape' con Valbuena, podría verse forzado a dejar el Madrid. En el caso del galáctico, desde el palco del Bernabéu se quiere contratar a un delantero de campanillas. El equilibrio entre ambos escenarios dibujará el futuro de un Morata que habría dejado entrever su deseo por volver a la Juve.

Mariano. Se quedó en el Madrid en verano bajo la promesa de no protestar y asumir su rol de suplente. El hispano-dominicano así lo ha hecho y ha dado frutos con buenos goles en los pocos minutos disputados. Aún así, papel sigue siendo secundario. Novias no le faltarán.

La búsqueda de un galáctico

Más allá del número de fichajes que pueda hacer el Real Madrid, lo que parece claro es que se busca un nuevo fichaje de campanillas para reforzar el equipo tras dos cursos sin incorporaciones 'galácticas'. Podría llegar en la portería (gusta Courtois y De Gea), en el centro del campo (han sonado Verratti y Delle Ali) o en la delantera (Dybala o Aubameyang parecen en el punto de mira)