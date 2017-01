Dybala da portazo a su fichaje por el Real Madrid: "Quiero quedarme en la Juventus"

El delantero insiste en que quiere renovar por la Juventus de Turín

El Real Madrid lo había sondeado para el verano que viene

Dybala celebra un gol con la Juventus de Turín. Su destino parece continuar en Turín el próximo verano.

Paulo Dybala, delantero de la Juventus de Turín, ha descartado la opción de jugar en el Real Madrid después de que en las últimas semanas se haya afirmado que los blancos habían traslado una oferta por el argentino, extremo que también ha desmentido el atacante.

En declaraciones a Rai Sport tras el triunfo bianconero frente al Atalanta, en la Coppa de Itaila, el jugador negó contactos con los merengues.

"No tengo ninguna oferta, así que no tengo nada que rechazar", comentó el futbolista en el inicio de su intervención. "Me quiero quedar", continuó. "No depende sólo de mí. Mi agente llegará a Turín en los próximos días y esperamos cerrar un nuevo contrato", comentó al respecto de su renovación con su actual equipo.

En las últimas horas el Real Madrid ha visto como se han visto comprometidas las dos operaciones que tenía en mente para potenciar su delantera. Esta negativa se une a la que Zidane dio a la incorporación de Aubameyang. El francés prefiere no fichar al jugador del Borussia Dortmund, según informaba Sport Bild.

Mientras, el Real Madrid sigue pendiente a la elaboración de su plantilla. El equipo merengue tiene planeadas, a día de hoy, unas siete bajas potenciales y busca un galáctico con el que potenciar su equipo, aunque el refuerzo de campanillas podría llegar para la propia delantera, el mediocampo o la portería.