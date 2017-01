El Espanyol carga contra la Generalitat por la campaña de turismo con el Barça

12/01/2017 - 15:41

"No se puede permitir que se transmita que sólo se puede sentir Catalunya a través de un equipo"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, ha mostrado este jueves su desacuerdo y ha tachado de "inadmisible" la campaña realizada por la Generalitat 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya', en donde promocionaba a través de un vídeo la imagen de Catalunya en el mundo como destino turístico a través del club azulgrana.

"No podemos estar de acuerdo solamente nosotros, sino también las otras 17.999 entidades deportivas que hay en Catalunya. A veces parece que vengamos de países lejanos y que no seamos de aquí", manifestó en declaraciones a Espanyol TV recogidas por Europa Press.

En este sentido lamentó que "no es la primera vez" que esto pasa. "Y es por ello que hemos pedido contundencia para que de una vez por todas se nos empiece a tener en cuenta", aseveró.

Robert también explicó que no está molesto por la colaboración entre un equipo y la Generalitat, pero sí por que se envié el mensaje de que solo se puede sentir Catalunya a través de una entidad. "No estamos molestos por esta colaboración porque nosotros mismos lo hemos hecho, pero no se puede permitir que se envíe el mensaje al mundo de que sólo se puede sentir Catalunya a través de un solo equipo de fútbol", argumentó.

"Estamos encantados de que se promocione la marca Catalunya, pero eso no puede ir en contra de la proyección de pluralidad deportiva de nuestra tierra", reiteró.

"Está muy bien hacer una campaña y a través del deporte conseguir promocionar nuestro turismo, pero entendemos que es un grave error hacerlo en referencia a una única bandera deportiva", apuntó en referencia a la campaña, que contaba con un vídeo que muestra la experiencia de dos jóvenes mexicanos que visitaron Catalunya y que asistieron a un partido del FC Barcelona después de ganar el concurso 'Fans Meetings Fans', que regala un viaje y una experiencia con el club azulgrana.

Además de Ramon Robert, diferentes jugadores del primer equipo blanquiazul se han mostrado en contra de esta campaña a través de las redes sociales, como el capitán Víctor Sánchez, y también el presidente del Divina Seguros Joventut, Jordi Villacampa. "Sin comentarios... esto del pensamiento único con toda la riqueza de equipos que tenemos en el país... qué lástima", afirmó Villacampa.

Con todo el revuelo, este jueves la Generalitat pidió disculpas desde su cuenta de Twitter. "Pedimos disculpas por si alguien se ha sentido afectado por la noticia de la colaboración entre el Barça y Turismo de Catalunya", escribieron.