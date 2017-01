Ranieri: "Ganamos la Premier gracias a la química del vestuario, fue mágica"

12/01/2017 - 16:43

El entrenador del Leicester City, Claudio Ranieri, ha asegurado que el conjunto inglés fue capaz de conquistar la Premier League la temporada anterior por la "química" que tenían dentro del vestuario, subrayando que es momento de "dejar atrás lo conseguido" y que ahora comienza "otro desafío", mantenerse "hambriento" para conseguir más objetivos.

"Todo fue perfecto. Es difícil de explicar la química en el vestuario, fue mágica, es algo que nunca me había pasado. Y en el plano futbolístico aprovechamos un poco las circunstancias. Nosotros jugamos bien, pero también coincidió que ninguno de los otros equipos grandes estuvo realmente en su nivel. Es raro decir algo así cuando ganas una liga con 10 puntos de ventaja, pero es la verdad", dijo en declaraciones a 'FIFA.com' recogidas por Europa Press.

Además, el ganador del premio 'The Best' destacó que lo que "más feliz" le hizo de ganar el título de liga fue ver contentos a los aficionados y leer las cartas que les llegaban de "todas partes del mundo". "Eso me enseñó que no se trataba sólo de deporte, sino que podíamos tocar las emociones de la gente en otros ámbitos. La gente decía: si el Leicester ganó la Premier, cualquiera puede luchar por algo bueno en la vida, aunque las posibilidades sean pequeñas", apuntó.

"QUIZÁ SÓLO EN 50 AÑOS VOLVEREMOS A VER ALGO ASÍ"

Por otro lado, manifestó que "la vida es impredecible", pero que ve muy complicado que se vuelva a repetir en mucho tiempo la hazaña que logró su equipo. "Si todo el mundo dice que la historia del Leicester fue un cuento de hadas, eso quiere decir que quizá sólo en 50 años volveremos a ver algo así", indicó.

"En la actualidad el dinero compra a los mejores jugadores y, al final, el equipo que tiene a la mejor plantilla tiene más posibilidades, ésa es la realidad. Pero bueno, nosotros mostramos que no sólo los ricos pueden ganar, así que quizá sea algo que no sólo pase una vez en la vida, por eso digo cincuenta años", agregó al respecto.

En la actual campaña, el Leicester cosecha nueve derrotas, seis empates y cinco victorias en liga, y Ranieri explicó que quizá se deba a que no llegaron "tan concentrados" porque pensaron que podrían recuperarse "sin problemas después de cada derrota". "No ha sido fácil, pero la suerte ha jugado también. La temporada pasada cada vez que nuestros rivales tenían una oportunidad la fallaban, ¡ahora entran todas!", argumentó.

"En la Liga de Campeones fue distinto. Era un torneo nuevo para nosotros, más corto, y eso nos ayudó a enfocarnos. Pero en estos últimos partidos de liga he notado una diferencia importante y creo que estamos de regreso. No para pelear por el título, pero para hacer una buena temporada", expresó.

Finalmente, comentó que experimentó un "sentimiento maravilloso" cuando recibió el premio 'The Best' de la FIFA y que este reconocimiento es gracias a su presidente, a sus jugadores y a los aficionados. "Si estoy aquí ahora es porque ellos me han apoyado. Ellos han logrado algo increíble esta temporada. Pero ya comienza otro desafío: seguir mi pasión, mantenerme hambriento por conseguir más objetivos y dejar atrás lo conseguido", sentenció.