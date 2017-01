Sergio Ramos marca de penalti 'a lo Panenka', lanza un gesto de provocación a los Biris y pide perdón al resto del Sevilla

Algun motivo tiene que haber para que a uno le hagan tantos memes en whatsapp. El ultimo que yo recibi fue el dia de nochevieja preguntando que a que hora se comían las uvas este año pasado. Y me extraña que no me haya llegado ningun otro aun. Porque la cantidad de memes poniendo o a Sergio Ramos de tonto es muy elevada. Eso si, el penalti contra el Sevilla lo lanza mejor que el propio Panenka. La carrera que da, el armado de la pierna, etc, todo parece indicar un golpeo con muchisima potencia y, en el ultimo segundo, mete un golpeo al centro que es de quitarse el sombrero.