El SMS privado de Sergio Ramos que desvela el verdadero motivo de su polémica celebración en Sevilla

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se llevó las iras del Sánchez Pizjuán después de marcar un gol a lo Panenka contra el Sevilla, dedicárselo a la grada donde se sitúan el grupo ultra de los Biris. Luego pidió perdón al resto. El gesto provocó que la mayor parte del estadio lo insultara más todavía por considerarlo una provocación. Ramos, en zona mixta, dio su versión de los hechos: "Aquí Rakitic y Alves son dioses, pero a mí me insultan", comentó de forma pública. Luego, en privado, el defensa se expresó de forma más explícita.

Manolo Lama, de la Cadena Cope, leyó en antena durante el programa de El Partidazo un SMS que el propio Sergio Ramos le mandó en el transcurso de la noche en la que explicaba los motivos de su reacción y su enfado con parte de la afición del Sevilla.

"Me acaba de mandar un mensaje Sergio Ramos. Lo voy a leer. Le pedo perdón porque se la voy a clavar", empezó a explicar Lama. Esto decía el mensaje.

"Hay cosas que no se pueden permitir y ya está bien. A mí, que me insulten lo puedo aceptar, pero no puedo aceptar que insulten a mi madre, a mis hijos y a mi mujer. Ahí quedan las imágenes. Desde que he pisado el césped para calentar no han parado de insultar a mi madre, a mi mujer y a mis hijos", decía este texto en el que Ramos desvelaba los motivos de esta reacción.