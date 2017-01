David Soria, portero del Sevilla, se enfadó por el penalti a lo Panenka de Sergio Ramos

El portero lo confesó en privado, pero evitó decirlo en público

Ramos: "Me he disculpado con Soria, no era una falta de respeto a él"

Sergio Ramos en el momento de lanzar el penalti a lo Panenka y después su celebración ante los Biris. Imagen: Reuters

A David Soria, guardameta anoche del Sevilla en el empate a tres contra el Real Madrid, no le gustó demasiado que Sergio Ramos marcara su gol con un penalti tirado al estilo Panenka, una suerte que en el mundo del fútbol puede interpretarse como una falta de respeto. Y ese pensamiento rondó la mente del arquero.

Así lo desveló la Cadena Cope después de que Soria no entrase directamente a valorar si le molestó la acción de Ramos. Le preguntaron en varias ocasiones si se sentía molesto. El portero no respondió directamente. Lo regateó con evasivas.

"Una forma más de tirar un penalti. Yo me iba a quedar parado, pero bueno, al final me he tirado y ha entrado. ¿Gustarme? Es un sitio más donde tirar el penalti. Se arriesgan a que te quedes parado y lo detengas sin esfuerzo. Ni me ha molestado, ni me dejado de molestar", dijo en zona mixta.

Luego Ramos habló con él. "Lo que hemos hablado entre él y yo se queda en el campo. Son cosas de nosotros", afirmó el portero.

Ramos sí que dio algo más de información al respecto de por qué lanzó a lo Panenka el penalti. E incluso desveló que en esa charla pidió perdón al portero. "Me he disculpado con Soria, le he dicho que en ningún momento ha sido una falta de respeto a él y se lo he dicho", comentó el central.