Sergio Ramos y las mentiras de Del Nido y el Sevilla que provocaron el odio de la afición

El mandatario afirmó que Ramos pagó su cláusula, pero fue un traspaso

Del Nido negó que el Sevilla quisiera vender al defensa

Sergio Ramos pugna con Ronaldo Nazario por un balón en su última temporada como jugador del Sevilla. Imagen: Reuters

Sergio Ramos es odiado en Sevilla. Buena parte de la afición hispalense lo desprecia. "A otros como Alves o Rakitic los tratan como dioses, pero a mí me insultan", dijo ayer el capitán del Real Madrid. ¿Por qué recibe este trato frente al juventino o al blaugrana? La respuesta data de 2005 y nace de la mala relación que tenía Sergio Ramos y José María del Nido, entonces presidente del Sevilla, cuando Ramos fue vendido al Real Madrid.

"El actual presidente del Sevilla [Pepe Castro] le ha pedido a los Biris [grupo ultra del Sevilla] que dejen de insultar a Ramos, pero el que no lo ha hecho es el anterior presidente, ese que está ahora mismo en una cárcel de Huelva, el señor Del Nido. Ése que tiene las manos muy largas y que no ha hecho nada por defender a Ramos. Del Nido mintió, adulteró la realidad", afirmó ayer en el programa El Chiringuito Cristobal Soria, ex delegado del Sevilla, en referencia a la presencia de Del Nido en prisión por el llamado 'Caso Minutas'.

José Luis Sánchez, periodista de Atresmedia, reveló en el mismo espacio que Del Nido afirmó públicamente que Ramos se había ido previo pago de la cláusula de rescisión, lo que dejaba al futbolista como un hombre que quería salir de Sevilla pese a la reticencia del club. La realidad es que el club sí quiso venderlo.

"Del Nido vendió al sevillismo que el Real Madrid había pagado la cláusula de rescisión de Sergio Ramos cuando no fue así, se negoció y se pagó la cantidad que marcaba la cláusula, pero fue negociación", desveló Sánchez.

Sergio Ramos se marchó al Real Madrid previo pago de 36 millones de euros.