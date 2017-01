Guerra Civil en el Barcelona por Messi: un directivo vuelve a dejarlo en entredicho

Gratacós: "Leo no sería tan bueno sin Iniesta, Neymar, Piqué y Cía"

Nuevo roce en medio de un tenso ambiente con la plantilla

Messi, durante un partido de Liga. Imagen: Reuters

El Barça vive un elevado estado de tensión con una 'Guerra Civil' entre su plantilla y la directiva. Hoy Pere Gratacós, mandatario culé, ha vuelto a abrir brecha entre unos y otros a propósito de uno de los puntos de mayor fricción: la renovación de Leo Messi.

El primero en abrir fuego con este asunto fue Oscar Grau, director general, quien afirmó que hay que renovar a Messi, pero con "sentido común", en referencia al tope salarial que tiene el Barça (un 70% de sus ingresos). Aquello no sentó bien entre los jugadores.

"A Messi hay que renovarlo y olvidar el sentido común", dijo Suárez después del partido al respecto de lo dicho por Grau.

Hoy Gratacos ha seguido en la línea de su compañero de palco. "Sin Iniesta, Neymar y Piqué y compañía Leo no sería tan buen jugador", ha comentado en referencia a su peso en la plantilla en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Esta declaración, teniendo en cuenta la elevadísima ascendencia que tiene 'La Pulga' entre sus compañeros y el club se ha convertido en una nueva 'hostilidad' entre ambas partes. Nadie en el cambiador entiende poner en duda a Messi, aunque sea para tratar de elogiar a otros jugadores.

Mientras, Messi guarda silencio. El '10' ya protagonizó un caso parecido en 2013 cuando, Javier Faus, entonces vicepresidente económico, dudó de la conveniencia de renovar a Messi poco después de haber firmado su último contrato. El propio Lionel respondió cargando contra Faus, acusándolo de no saber de fútbol y poniéndolo ante una opinión pública que, obvio, respondió al jugador.

Los roces entre la plantilla y la directiva no sólo son cosa de Leo Messi. A algunos jugadores no les gusta mucho que los directivos vayan cargando contra los árbitros en privado, pero no digan nada en público. Uno de ellos, un Piqué que fomentó el plantón a la FIFA y su gala como medida de queja y presión ante sus propios mandatarios, y no tanto contra el organismo.