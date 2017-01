Quique Setién: "Si Messi está inspirado nadie le puede parar"

13/01/2017 - 13:54

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha reconocido este viernes que si Leo Messi está inspirado "nadie le puede parar" aunque por otro lado también ha afirmado que se le puede hacer daño al FC Barcelona, su próximo rival en LaLiga Santander, como ya hicieron ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón perdiendo por la mínima y poniendo en aprietos a los 'colchoneros'.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"Con jugadores como Messi no hay más remedio que hacer lo que te dejen, no lo que tú quieras. Cada día sigue haciendo lo mismo, y si tiene un buen día y está además inspirado nadie le puede parar", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Pese a ello, el técnico cántabro se mostró "optimista" de cara al duelo de este sábado en LaLiga ante el Barça. "Al Barcelona se le puede hacer daño como se lo hicimos al Atlético en el Calderón. No sé si estarán preocupados por su situación en la clasificación, pero siempre salen a resolver su partido sin pensar en nada más. Aún así, seguro que LaLiga se resolverá al final", aclaró.

"Nuestro objetivo será el de intentar tener el balón, ya que si lo tenemos estaremos seguros. Cuando lo robemos intentaremos conservarlo el mayor tiempo posible para hacerles daño, aunque es un equipo que hace muchas cosas bien y que resuelve casi todas sus acciones ofensivas. Será un partido complicado, eso lo sabemos", explicó haciendo referencia a las claves para plantarle cara al conjunto blaugrana.

"Tenemos que tener un día espectacular, tanto a nivel defensivo como en ataque para sacar algo positivo. Si el Barcelona está inspirado todos sabemos que solamente le puede ganar otro equipo grande", añadió sobre el duelo del Camp Nou.

Como nota negativa, Quique Setién no podrá contar para este encuentro con los lesionados Pedro Bigas y David Castellanos. "Hemos tenido unos cuantos incidentes, hemos perdido varios jugadores que no van a estar en condiciones. La lesión de Pedro Bigas no es nada serio y en una o dos semanas estará disponible", reiteró.

"No he podido hablar con la dirección deportiva de los refuerzos, pero sé que se está trabajando duro al respecto", concluyó haciendo hincapié en el trabajo de la dirección deportiva de cara a alguna posible incorporación durante este mercado de invierno.