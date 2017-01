Álex Crivillé llama "burros" a los deportistas que pagan impuestos en España

Aquí queremos tener un estado de bienestar como en centro Europa y países nórdicos pero tributando menos y, si es posible, sin hacerlo. En países como Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia o Suecia se tributa bastante más aquí….y lo digo por experiencia.



Decir que países como Andorra, Suiza o Mónaco tienen una fiscalidad “más amable” es un eufemismo. Uno es paraíso fiscal y los otros han dejado de serlo recientemente y en alguno de ellos no existe de tributos directos (como el IRPF). Los países avanzados deben acabar con esos países de nula o casi nula tributación, refugio de muchos evasores y, lo que es tan grave como no tributar, la mayoría de ellos opacos para que países como España o Alemania no puedan conseguir información sobre los patrimonios allí situados por esos evasores fiscales. Evidentemente también hay ciudadanos con patrimonios allí situados y que no han evadido impuestos…..pero los que buscan no tributar y opacidad por algo será.



Lo manifestado por Crivillé es un insulto a muchos deportistas y a muchos ciudadanos que tributan en España cumpliendo con su obligación, como es la mia.