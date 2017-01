La ocasión de Gaitán

Majadahonda (Madrid), 13 ene (EFE).- El partido de este sábado contra el Betis en el Vicente Calderón ofrecerá una nueva ocasión en el Atlético de Madrid para el centrocampista argentino Nicolás Gaitán, titular dos partidos seguidos cuatro meses después y con la necesidad de demostrar todas las cualidades que le llevaron al club.

Su talento, su precisión, su visión de juego, su regate y su pase son indudables. Los demostró en el Boca Júniors, después en el Benfica, del que la entidad rojiblanca le fichó el pasado verano por 25 millones de euros tras intentarlo sin éxito los dos anteriores, y poco en el Atlético, todavía lejos de todo lo que se espera de él.

De él se aguarda el salto de calidad que le puede dar al grupo, más fútbol, más regates, más goles... En suma, más transcendencia en el juego colectivo del conjunto rojiblanco, como la que tuvo el pasado martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey contra Las Palmas en la jugada y asistencia del 1-0 en el que desbordó con una imparable conexión con Antoine Griezmann.

"Creo que venir a club nuevo no es fácil. Me costó también cuando llegué al Benfica. Estoy para sumar y estoy muy contento. Simeone me pide lo que le pide a todos los compañeros. A mí se me está haciendo un poco más difícil", admitió después de ese encuentro, el primero que jugaba completo desde el 0-6 al Guijuelo del 30 de noviembre y que le mantendrá en el once este sábado en la Liga ante el Betis.

No es un dato menor en los primeros seis meses de Gaitán en el Atlético, porque, en ese tiempo, sólo ha encadenado dos encuentros oficiales consecutivos de inicio una vez, entre el 13 y el 17 de septiembre de 2016, cuando se estrenó como titular ante el PSV en Eindhoven (0-1) y repitió en casa contra el Sporting de Gijón (5-0).

También porque no es titular en la Liga desde hace ya ocho jornadas, desde el 4-2 al Málaga en el Vicente Calderón del pasado 30 de octubre, cuando se retiró lesionado a la media hora, y porque de los 27 partidos oficiales que ha disputado el Atlético este curso él ha participado en 16: ocho de inicio y sólo cuatro completos.

Igualmente, porque de los últimos diez encuentros oficiales sólo partió desde el once titular en cuatro; dos de ellos en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Guijuelo, de Segunda División B; uno con toda la clasificación decidida en Múnich frente al Bayern y el del pasado martes frente a Las Palmas.

Y porque Gaitán ha disputado 803 minutos en esta temporada. Sólo cinco futbolistas de campo del Atlético han jugado menos: el francés Lucas Hernández, con sólo media hora menos; el argentino Augusto Fernández, lesionado al séptimo encuentro del curso; el portugués Tiago Mendes, el ghanés Thomas Partey y el italiano Alessio Cerci.

En toda esta campaña, en la que ha aportado tres goles (dos en el 7-1 al Granada entrando desde el banquillo y uno en el 4-1 frente al Guijuelo de titular, ambos en el Vicente Calderón) y una asistencia, la del pasado martes a Griezmann, se ha quedado sin jugar en once encuentros, dos por lesión y nueve por decisión técnica.

Algunos de ellos de indudable importancia. Gaitán no jugó en el Camp Nou de Barcelona ni en el Vicente Calderón contra el Bayern Múnich ni en el derbi ante el Real Madrid ni en las visitas a Balaídos, Mestalla, Villarreal o Eibar, muestras de la inestabilidad en el once del centrocampista, este sábado ante una nueva ocasión de afianzarse por fin en el esquema de Diego Simeone.