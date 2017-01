Butragueño: "No se debe insultar a una leyenda como Sergio Ramos"

13/01/2017 - 16:21

El director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, aseguró este viernes que "no es correcto" lo que pasó en el Ramón Sánchez-Pizjuán con Sergio Ramos, recalcando que "no se debe insultar a nadie" y aún menos a "una leyenda del fútbol mundial" como el de Camas, cuyo "comportamiento siempre ha sido ejemplar" y que estaba dolido por estar en su casa.

LAS ROZAS (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

"Lo que pasó creo que no es correcto. No se debe insultar a nadie, sinceramente, y menos a alguien que consideramos una leyenda, porque Sergio Ramos es una leyenda del fútbol mundial. Es capitán de la selección y del Real Madrid, y un ejemplo como deportista. Él iba a su casa, él quiere mucho a Sevilla y al Sevilla y que en tu casa te insulten es muy doloroso", se sinceró Butragueño ante los medios tras el sorteo de cuartos de la Copa del Rey.

El directivo madridista recalcó que en España hay que sentirse "orgullosos de contar con un jugador y de un deportista" como el de Camas. "Su comportamiento siempre ha sido ejemplar y que él reciba insultos en su casa, porque para él Sevilla es su casa, es muy doloroso", advirtió.

De todos modos, el club no tomará medidas. "El mensaje que transmitimos es que no se debe repetir esto, no es bueno para el fútbol. Los organismo correspondientes son los que de alguna manera también deberían reflexionar al respecto", expresó el exjugador.

"Lo único que decimos como participantes de este maravilloso deporte es que las aficiones tienen que convivir y animar a sus equipos y tenemos que respetarnos entre nosotros. El mensaje que tenemos que enviar a las aficiones es ese, tenemos que respetarnos el máximo entre nosotros. Lo que sucedió ayer es muy malo para el fútbol y para la sociedad", añadió al respecto.

En este sentido, apuntó que el "fútbol debe intentar que el estadio sea un lugar de convivencia y de respeto entre todos". "Creo que todos coincidimos en que no es nada correcto que haya insultos en un estadio. Creo que el fútbol, que es un deporte maravilloso, lo que debería hacer es unir y ese es el mensaje que intentamos transmitir todos. Estamos aquí para disfrutar, para que las familias vayan al estadio y que nos divirtamos todos animando cada uno a su equipo", remarcó.

Butragueño aseguró que en la entidad no quieren "darle más vueltas a este asunto". "Hemos sido contundentes, lo manifestó ayer Zidane, lo dijo Sergio Ramos, ahora lo digo yo... Y lo fundamental es que no se debe insultar a nadie en un terreno de juego y en este caso menos cuando se trata de un jugador como él y de un deportista como él", comentó.

"Estábamos todos en el viaje y por supuesto que es nuestro capitán y estamos con él. Está muy dolido, es normal, el Sevilla es su casa y él quiere mucho a Sevilla y quiere mucho a su club. Es doloroso que uno vuelva a su casa y de repente le insulten a él y a su familia, eso no puede ser", reiteró el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Del mismo modo, eludió opinar si lo sucedido afectará a la visita de este domingo al Ramón Sánchez-Pizjuán. "Queremos centrarnos en el juego. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y ante un rival con muchos recursos, ayer lo demostró, y hay que centrarse y procurar ofrecer lo máximo de todos nosotros porque sabemos que va a ser un partido muy difícil", apuntó.

"El Sevilla va segundo en la clasificación por méritos propios, está haciendo una temporada sensacional y tiene a jugadores de enorme calidad. Es un partido para el que hay que prepararse al máximo para conseguir un buen resultado", subrayó el 'Buitre', que tampoco se refirió a la renovación del portugués Pepe. "No es el momento de decir nada al respecto porque estamos en el sorteo de la Copa", zanjó.