Sergio Ramos ideó antes del Sevilla-Real Madrid su venganza contra los Biris

Lo del '4' no fue fruto del azar ni un calentón: fue premeditado

Sergio Ramos, al desafiar a la grada del Pizjuán. Imagen: Reuters.

Sergio Ramos dejó la imagen del partido de vuelta de octavos de final de Copa entre Sevilla y Real Madrid. Más allá del récord de imbatibilidad en el fútbol español conseguido por los blancos, su gesto a la grada del Sánchez Pizjuán capitalizó la gran mayoría de los focos tras el partido. Un detalle por parte del camero que no fue fruto del azar o de un calentón.

Cuenta El País que el capitán blanco ya barruntaba su gesto al fondo crítico del Sánchez Pizjuán en el que se alojan los Biris, que todos los partidos en los que el '4' ha regresado a Nervión ha protagonizado gritos e insultos de todo tipo contra su exfutbolista. Era algo que ya traía pensado de casa.

El defensa esperaba una ocasión como la del gol para poder realizar ese gesto que, sabía, iba a causar polémica. No le importaba: tenía ganas de escenificar el malestar por años y años de maltrato de los que hace diez años eran sus seguidores. Cuando Kranevitter cometió penalti sobre Casemiro, el central vio el hueco para reivindicarse.

Al contrario que en otras ocasiones, Ramos pensó que no tenía por qué no responde a estas acciones. Que, como suele decirse, eso no le va en el sueldo. En definitiva, que no estaba dispuesto a ver alargarse la agonía de cada visita al Pizjuán repleta de agravios hacia su persona.

No le salió del todo bien la jugada a Ramos, que se llevó la pitada del estadio al completo, incluso cuando el jugador explicó con gestos que su desafío iba dirigido al fondo en el que se sentaban los Biris. En menos de una semana, el camero regresa a la que fue su casa. Lo hace después de realizar un gesto que llevaba gestando mucho tiempo en su interior.