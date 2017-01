Crece la tensión en el vestuario del Barcelona: la plantilla empieza a dudar de Luis Enrique

El plantel empieza a dudar de los métodos, decisiones y tácticas del asturiano

Los jugadores del Barcelona, en un entrenamiento. Imagen: EFE.

El Barcelona es, a día de hoy, una institución cargada de tensión y conflictos internos. Los jugadores se sienten agraviados desde diferentes flancos y eso ha derivado en diferentes choques con la presidencia, con LaLiga, la FIFA...e incluso con Luis Enrique.

Cuenta Marca que han surgido las primeras dudas en torno a la figura del entrenador desde que se ganase el triplete en una temporada que comenzó escrita con renglones torcidos y que acabó con un histórico triplete, el segundo después del conseguido con Pep Guardiola a los mandos de la nave.

Son varios los factores a tener en cuenta. En primer lugar, la tensión que vive el plantel, que recurre a la piña como único método de protección. Pero, a partir de eso, surgen varias circunstancias que justifican el sentir del vestuario. La primera de ellas son el conjunto de decisiones que ha tomado el técnico, como por ejemplo el bajón de minutos de Rakitic, que no ha gustado nada en el vestuario.

También hay descontento con ciertas medidas tácticas en los partidos, o, por el contrario, que no se toque en el equipo cuando las cosas no funcionan en un partido determinado. En definitiva, la gestión de los recursos humanos del asturiano está en entredicho.

El asunto de los fichajes es otro motivo de enfado o, como mínimo, de desconcierto. Aunque la marcha de Bravo vino auspiciada por la directiva, que se fichase a André Gomes con la gran cantidad de mediocentros existentes o la llegada de Paco Alcácer para no apostar por la cantera (Sandro o Munir) sí dolió al vestuario.

Un sector de este cambiador, el de los suplentes, tampoco está muy de acuerdo con las decisiones de 'Lucho'. El técnico no está rotando tanto como se pensaba en un primer momento y la falta de minutos está haciendo mella en determinados jugadores que, no obstante, no van a quejarse a través de los medios.

¿Y Luis Enrique? El entrenador tiene muchas dudas acerca de su continuidad y lo ocurrido en los últimos días, además de la deriva interna, no ayuda a que piense en permanecer en el club. Si la situación sigue así, no es probable que el técnico continúe.