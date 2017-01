Previa del FC Barcelona - UD Las Palmas

13/01/2017 - 19:09

Barça y Las Palmas, al triunfo desde el balón

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este sábado a la UD Las Palmas en el Camp Nou --16.15 horas/beIN LaLiga-- en la decimoctava jornada de LaLiga Santander en un duelo entre dos equipos construidos a partir del trato con fines ofensivos del balón, por lo que la posesión será clave para que el Barça pueda proseguir su asedio al Real Madrid o para que los canarios confirmen su buen estado de forma y se catapulten hacia la zona media-alta.

Pese a que el escenario, el Camp Nou, suele imponer a sus rivales, esta temporada el Barça ha dejado escapar puntos de su feudo ante Alavés (1-2), Atlético de Madrid (1-1), Málaga (0-0) y Real Madrid (1-1). Una situación atípica que Las Palmas pretende aprovechar aunque para ello sea necesario, según su técnico, Quique Setién, jugar un partido perfecto en defensa y en ataque.

Si Las Palmas se mantiene fiel a su estilo y no se encierra atrás podría verse una de las batallas más reñidas por la posesión que se recuerden en el feudo barcelonista. La octava posición que ostenta Las Palmas le hará jugar a buen seguro sin miedo ni recelo, y además llega a la cita tras ganar a domicilio al Atlético de Madrid en la Copa del Rey (2-3) aunque ello no les diera el pase a los cuartos.

También en LaLiga compitieron de tú a tú con los 'colchoneros' pese a la derrota (1-0) en Madrid. Una base en la que cree y a la que acogerse, si bien Setién no tendrá a Araujo, Bigas ni Dani Castellano por lesión. En el Barça no hay bajas, pero Luis Enrique no se fía para nada de un equipo de estilo similar al suyo y del que espera muchas complicaciones de cara a poder superar.

Con la dura e importante cita de la ida de los cuartos de Copa en Anoeta en el horizonte, el próximo jueves, el Barça sabe que no debe distraerse y que la única manera de intentar recortar diferencias con el líder, un Real Madrid que está a 5 puntos pero todavía con un partido pendiente de jugar, y con el Sevilla, segundo con un punto más, es ganar. No queda otra, aunque si la victoria llega con buen juego todavía sería mejor para sus intereses.

Ese y no otro es el objetivo para Luis Enrique, que sigue defendiendo el buen juego de su equipo en este arranque de 2017 pese a perder en San Mamés (2-1) y empatar en el bautizado como Estadio de la Cerámica ante el Villarreal (1-1). El triunfo en la vuelta de Copa ante el Athletic (3-1) ha podido revitalizar a los blaugranas, que han visto como Leo Messi está en plena racha de acierto en faltas directas, con una diana en cada uno de los encuentros.

Precisamente el argentino tiene a tiro añadir una víctima más a su nómina de equipos a los que ha marcado, que son todos contra los que ha jugado en la máxima división a excepción de Las Palmas. No pudo marcarles el año pasado y los canarios son el único club en jugar en la elite contra el argentino y no sufrirle. Un reto más para un Messi que, con esos goles de falta directa, ha engullido el récord que poseía Ronald Koeman.

Eso sí, no está siendo apacible el entorno mediático respecto a Leo Messi. El argentino, no por rendimiento sino por su renovación, está siendo el foco de atención y además esta semana ha habido declaraciones que han atizado el fuego por parte del CEO del club, Òscar Grau, pidiendo sentido común para el nuevo contrato, o del ya destituido como responsable de relaciones institucionales en la RFEF, Pere Gratacós, afirmando que el argentino "no sería tan bueno" sin Neymar, Suárez o Iniesta a su lado.

Lejos de ese debate el tridente y el equipo sabe que la victoria es primordial, y serviría además para acallar ese ruido externo al fútbol y al marco deportivo. Hacer del Camp Nou un fortín es básico para intentar revalidar el título de Liga, y Las Palmas quizá no sea el rival idóneo si deciden combatir las armas del Barça sin miedo en un pulso que puede ser, cuanto menos, atractivo. Que vuelen más puntos del Camp Nou depende, no obstante, de que ese empeño dé sus frutos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

UD LAS PALMAS: Varas; Simón, Lemos, Aythami, Lopes; Mesa, Viera, Gómez; Tana, Boateng y Mateo García.

--ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarro).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 16.15 horas/beIN LaLiga.