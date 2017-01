Diego Costa, apartado de la disciplina del Chelsea por una oferta de la Liga china

13/01/2017 - 21:38

El delantero del Chelsea Diego Costa podría ser otro de los jugadores tentados por el fútbol chino en este mercado de invierno, motivo por el cual no habría viajado a Leicester para el próximo encuentro de su equipo, y no por una supuesta discusión con su entrenador, según una información del rotativo británico The Guardian en su edición digital.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El máximo goleador de la Premier League no ha sido incluido en la lista de convocados que facilitó el entrenador italiano del Chelsea, Antonio Conte, para el choque de este sábado ante el Leicester. Una noticia que ha causado revuelo entre los medios ingleses, que ya han especulado con una millonaria oferta de la Superliga China por el atacante hispanobrasileño en este mercado de invierno.

Sin embargo, otras informaciones apuntan que el motivo real de la no convocatoria de Diego Costa con el conjunto londinense se debería a una fuerte discusión entre el delantero y Antonio Conte, después de que el jugador llevase varios días sin entrenar aquejado de problemas en su espalda.

Supuestamente, Costa habría culpado de su mal estado físico al cuerpo técnico 'blue', algo que no habría gustado nada al técnico del Chelsea, quien señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Leicester que tenía "que revisar un par de situaciones y luego decidir".