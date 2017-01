Fútbol/Premier.- (Previa) El campeón recibe al aspirante sin Diego Costa y Old Trafford prueba al Liverpool

13/01/2017 - 21:41

El Chelsea, líder destacado de la Premier League, intentará recuperar la senda de la victoria en su visita al último campeón de la Premier, el Leicester City, mientras que el Manchester United pondrá a prueba su notable mejoría de las últimas semanas recibiendo al Liverpool, en los partidos más destacados de la jornada 21.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El reciente premio 'The Best' concedido por la FIFA a Claudio Ranieri cerró oficiosamente el histórico año del Leicester, que ahora pelea por evitar la zona de descenso y este fin de semana no podrá contar con Riyad Mahrez ni Islam Slimani, enrolados en la Copa África. La visita del King Power Stadium en teoría ya no es tan temible como la temporada pasada, aunque el Manchester City recientemente salió 'trasquilado' (4-2).

Avisado por este precedente, el Chelsea quiere recuperar la buena línea, después de que el Tottenham finiquitara su racha de 13 victorias consecutivas en la liga inglesa. A pesar de este tropiezo, el equipo 'blue' intentará levantar la cabeza, sobre todo tras el incidente de Diego Costa -pichichi con 14 goles- con el técnico italiano.

El delantero hispano-brasileño habría recibido una oferta del fútbol italiano, motivo por el que Diego Costa no está convocado para el encuentro de este sábado según informa la prensa londinense. Una pérdida notable para el mejor rendimiento del conjunto 'blue'.

Por su parte, el Liverpool vivirá una prueba crítica a su candidatura al título en Old Trafford, donde espera un Manchester United que parece haber despegado definitivamente y encadena seis jornadas con victoria, racha que le ha colocado al borde de los puestos de Liga de Campeones. Mourinho podrá contar con su máximo artillero Zlatan Ibrahimovic (13) una vez recuperado de su enfermedad y se lo perderán el local Eric Bailly y el visitante Sadio Mane, ambos en la Copa África.

Empatados a 42 puntos, siete por detrás del liderato, se encuentran Manchester City y Tottenham, reforzados moralmente tras comprobar que el Chelsea no es imbatible. El equipo entrenado por Pep Guardiola, que sigue con Fernandinho sancionado, afronta un compromiso exigente en Goodison Park, donde espera un Everton que marcha séptimo en la tabla y dirigido por Ronald Koeman, excompañero del 'Dream Team'.

Por su parte, los 'Spurs' reciben al sorprendente West Bromwich Albion, octavo clasificado, en el encuentro que abrirá la jornada y que se perderá por lesión el delantero argentino Erik Lamela. El Tottenham está protagonizando su mejor inicio en casa desde la temporada 2000/01 tras sumar 8 victorias y 2 derrotas.

Finalmente, el Arsenal, quinto clasificado, parece haber bajado algo su nivel y buscará no fallar en su segunda salida consecutiva ante el Swansea City, penúltimo, tras empatar 'in extremis' ante el Bournemouth frente al que perdía por 3-0 en el minuto 70.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 21.

-Sábado.

Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion.

Burnley - Southampton.

Hull City - AFC Bournemouth.

Sunderland - Stoke City.

Swansea City - Arsenal.

Watford - Middlesbrough.

West Ham United - Crystal Palace.

Leicester City - Chelsea.

-Domingo.

Everton - Manchester City.

Manchester United - Liverpool.

--CLASIFICACIÓN.

EquiposJ G E P GF GC Pts.

1. Chelsea 20 16 1 3 42 15 49.

2. Liverpool20 13 5 2 48 23 44.

3. Tottenham Hotspur 20 12 6 2 39 14 42.

4. Manchester City20 13 3 4 41 22 42.

5. Arsenal 20 12 5 3 44 22 41.

6. Manchester United 20 11 6 3 31 19 39.

7. Everton 20 8 6 6 28 23 30.

8. West Bromwich Albion 20 8 5 7 28 24 29.

9. Bournemouth 20 7 4 9 29 34 25.

10. Southampton20 6 6 8 19 25 24.

11. Stoke City 20 6 6 8 24 32 24.

12. Burnley 20 7 2 11 22 31 23.

13. West Ham United 20 6 4 10 23 35 22.

14. Watford 20 6 4 10 23 36 22.

15. Leicester City20 5 6 9 24 31 21.

16. Middlesbrough 20 4 7 9 17 22 19.

17. Crystal Palace20 4 4 12 30 37 16.

18. Sunderland 20 4 3 13 19 37 15.

19. Swansea City 20 4 3 13 23 45 15.

20. Hull City 20 3 4 13 17 44 13.