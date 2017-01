Messi 'explota' contra el Barça: está harto de Bartomeu y cree que le están buscando sustituto

Leo Messi termina contrato en 2018 y todavía no ha renovado con el conjunto azulgrana. Es más, el crack argentino sospecha de que el club quiera prorrogar su contrato, algo que Messi sí quiere.



Según cuenta la cadena COPE, Messi está muy enfadado y a punto de estallar. El '10' no entiende las últimas declaraciones de los directivos del Barcelona (dijeron que su renovación se tendría que hacer con sentido común) y cree que Bartomeu y su equipo están abonando el terreno para negociar su contrato a la baja y amortiguar la posible salida del delantero.



Además, Messi cree que el club le está buscando un sustituto, que el club está valorando qué jugadores son los que podrían llenar el hueco dejado por el delantero argentino de 29 años. Consideran que es una estrategia llevada a cabo por Sandro Rosell desde la sombra, con Bartomeu y su directiva ejecutando las operaciones.

A día de hoy el Barcelona no ha llamado a Messi, ni el entorno del argentino tampoco ha contactado con el rosarino. Messi se está cansando de todo esto (de esperar, de que no le llamen) y cree que todo lo que dice la directiva (sentido común) es una "chufla". La única realidad es que el club va renovando a sus pesos pesados, pero a Messi no.

En cambio, el argentino quiere seguir en el Barcelona. Es lo último que quiere hacer, pero lo que no va a consentir es que se le tache de pesetero. Messi sigue hablando en el campo y si el Barça no lo renueva tendrá un problema.