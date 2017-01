Simeone da un toque de atención a Carrasco por su posición en el campo

El entrenador rojiblanco del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue muy claro al hablar del tema Carrasco en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Betis en el Vicente Calderón.



"Lo que explicaba el otro día es que no le gusta jugar a la derecha por una cuestión de gustos. A mí hay un montón de cosas que tampoco me gusta hacer y las tengo que hacer. Pero eso no quiere decir que no va a jugar en la derecha, que no quiera jugar en la derecha y que cuando el equipo lo necesite no nos va a dar su máximo rendimiento en la derecha", comentó.

"Hablaba de una sensación que él mismo explicaba en una nota hace meses. Nos puede dar cosas importantes también por ese sector debido a que por una cuestión de piernas, de velocidad y de ritmo puede ser muy desequilibrante. Seguiremos buscando las mejores alternativas para que el equipo responda", añadió el entrenador.

Y remató: "Carrasco, sin duda, es importantísimo para nosotros. Cuando él esté bien nos dará ese salto de calidad ofensiva que nos lo ha dado sobre todo en el arranque de este torneo, en los primeros tres meses más que nada. Lo necesitamos, estamos muy contentos de que ya está volviendo, mañana estará en la convocatoria y a ver si mañana puede volver a entrar dentro del partido".