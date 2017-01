(Previa) El Celta, a trasladar la euforia copera a LaLiga y el Valencia, a salir del pozo

14/01/2017 - 15:26

El RC Celta busca este domingo dar continuidad a su euforia copera con una victoria en Balaídos ante el Deportivo Alavés, en una decimoctava jornada de LaLiga Santander en la que el Valencia, eliminado por los celestes, intentará hacer borrón y cuenta nueva ante el Espanyol en Mestalla.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El conjunto gallego, que se enfrentará en cuartos del torneo del 'ko' al Real Madrid, recibe en su estadio (16.15 horas) a un Alavés que también buscará las semifinales de Copa ante el Alcorcón. Con ambos en estado de gracia y separados por dos unidades -24 los vigueses y 22 los vitorianos-, los tres puntos resultarán importantes para luchar por cotas mayores.

Los del 'Toto' Berizzo pusieron fin con su victoria ante el Málaga (3-1) a una racha de tres partidos sin vencer en la competición doméstica. Ahora, tratarán de darle continuidad todavía sin Claudio Beauvue, a punto de volver a pisar el terreno de juego, ni con el mediapunta Jozabed, que este viernes se incorporaba como cedido al cuadro celeste.

Mientras, los de Mauricio Pellegrino esperan puntuar por sexta jornada liguera consecutiva en un partido en el que contarán con las dudas de Cristian Espinoza y Einar Galilea, pero para el que sí estará Gaizka Toquero, recuperado de un proceso gripal.

EL VALENCIA, A EVITAR EL DESCENSO

En Mestalla (12.00 horas), el Valencia espera dejar atrás la eliminación copera ante el Celta y centrarse en LaLiga, empezando este domingo por el RCD Espanyol. El conjunto 'che' (13), de nuevo a los mandos del 'salvavidas' Voro, acumula ocho jornadas sin ganar, una circunstancia que le ha dejado a los pies de los caballos, con un solo punto de ventaja sobre los puestos de descenso.

Por su parte, los catalanes no vencen desde hace tres fechas, pero sus 23 puntos -a seis de la zona europea- les permiten estar tranquilos. Quique Sánchez Flores no dispondrá de Piatti ni Diop, mientras que los valencianistas no tendrán a Mangala ni a Abdennour.

Quien podría poner en problemas a los de Voro es el Real Sporting de Gijón (12), que de ganar al Eibar en El Molinón (18.30 horas) podría incluso abandonar la zona de quema. Los armeros, sin embargo, llegan crecidos tras lograr el pase a cuartos de Copa por primera vez en su historia, donde se enfrentarán al Atlético de Madrid.

Los asturianos llegan a la cita tras tres derrotas seguidas, mientras que los vascos, que contarán con las bajas de Arbilla, Ramis y Kike García, suman ya cuatro jornadas sin vencer.

Por último, en el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas), se enfrentan los dos últimos de la tabla, Granada y Osasuna, a cuatro y cinco puntos de la salvación respectivamente. Los navarros, además, se despidieron de Copa ante el Eibar.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 18.

-Sábado 14.

Leganés - Athletic0-0.

Barcelona - Las Palmas. Undiano Mallenco (C.Navarro)16.15.

Atlético - Betis. Clos Gómez (C.Aragonés) 18.30.

Deportivo - Villarreal. Ocón Arráiz (C.Riojano) 20.45.

-Domingo 15.

Valencia - Espanyol. Sánchez Martínez (C.Murciano) 12.00.

Celta - Alavés. Melero López (C.Andaluz)16.15.

Granada - Osasuna. Trujillo Suárez (C.Tiñerfeño) 18.30.

Sporting - Eibar. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 18.30.

Sevilla - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20.45.

-Lunes 16.

Málaga - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 20.45.