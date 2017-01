Garitano: "No nos vamos contentos hoy con el punto"

Leganés (Madrid), 14 ene (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se mostró insatisfecho con el punto conseguido contra el Athletic de Bilbao en casa toda vez que cree que su equipo jugó un gran duelo al que solo le faltó el premio del gol.

"Lo hemos hecho todo para sacar el partido adelante menos una parte fundamental en el fútbol que es el acierto y hacer gol. Podíamos haber ganado el partido pero no hemos estado acertados en esas situaciones y nos vamos con un punto", dijo.

"No vale solo con jugar bien, con generar. Hay que definir, hacer gol. Ahí nos ha faltado. Estoy contento otra vez, las sensaciones son buenas, el equipo ha jugado bien. Hoy no nos ha dado, hemos sumado un punto. Pensamos en el siguiente partido. Pero no nos vamos contentos hoy con el punto", apuntó.

A la hora de hacer balance de la primera vuelta como locales la consideró 'bastante buena': "Hemos jugado contra siete de los nueve primeros. Se nos ha ido algún partido por falta de experiencia, por no saber controlar algunas situaciones".

"Estamos contentos de cómo estamos afrontando esta primera vuelta en Primera División pero sabiendo de la dificultad de la segunda vuelta, de lo que nos va a costar", afirmó en la rueda de prensa posterior al choque liguero.

Además habló de la actuación del venezolano Darwin Machís, que tuvo cuatro claras ocasiones de gol: "Ha hecho todo lo que le habíamos pedido. Se ha plantado en situaciones para poder hacer gol, no ha tenido acierto o no ha elegido bien al final".

"Pero nos ha dado mucho. Es un jugador que tiene gol. Es importante que siga trabajando, que siga mejorando y que nos siga ayudando. Me imagino que estará fastidiado porque sabe que en esta categoría no hay que perdonar. Pero es parte de fútbol", finalizó.