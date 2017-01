La polémica: ¿hubo fuera de juego de André Gomes en el gol de Luis Suárez a Las Palmas?

El encuentro de LaLiga Santander entre Barcelona y Las Palmas dejó en su primera mitad una acción polémica en el momento en el que Luis Suárez transformó el gol que adelantó a los canarios. EN DIRECTO: Barcelona - Las Palmas

La acción viene de una situación comprometida, al recibir André Gomes uno de los últimos pases antes de llegar el esférico al charrúa en posición de dudosa legalidad.

Gomes se encuentra en el momento del pase al límite del fuera de juego, si no incluso en posición antirreglamentaria, al permanecer muy ajustado a la línea imaginaria que traza el último defensa visitante. El colegiado, no obstante, decidió no señalar nada a instancias de su asistente, por lo que la jugada continuó y el gol subió sin problemas al marcador del Camp Nou de la Ciudad Condal.