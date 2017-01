Szymanowski: "Estamos demostrando que estamos preparados para esta categoría"

Leganés (Madrid), 14 ene (EFE).- Alexander Szymanowski, jugador argentino del Leganés, hizo balance de lo que va de primera vuelta en la Liga Santander y opinó que su equipo está preparado para la máxima categoría del fútbol español.

"Estamos demostrando que estamos preparados para esta categoría. Hay que ser optimistas de cara a la segunda vuelta. No estamos haciendo grandes cosas pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Esa es la idea de cara a lo que viene", declaró tras el empate a cero ante el Athletic de Bilbao.

Szymanowski, que entró al final de la primera mitad, reaparecía tras varias semanas lesionado: "Han sido dos meses un poquito difíciles, a nadie le gusta no jugar, no poder ayudar. En Primera es peor porque vas viendo todos los equipos a los que nos estamos enfrentando y te dan más ganas de jugar".

"En esos dos meses estás un poco a la sombra, pasas a un segundo plano. Ves que la gente habla del Leganés, de los jugadores y tu no estás ahí. Te dan ganas de seguir entrenando para que lleguen días como hoy. Solo con volver, con ver a la gente y a mi familia, es una alegría tremenda", subrayó.

Sobre el choque ante el conjunto vasco, comentó: "Creo que el partido del equipo ha sido casi de sobresaliente. Hemos tenido un montón de ocasiones, hemos dominado, hemos hecho lo que teníamos que hacer".

"Se te escapan tres puntos que en Primera valen oro pero todos sabemos por dentro que estamos preparados para competir contra cualquiera. Eso es una alegría y hay que valorarlo", completó en zona mixta.

Además se refirió a las oportunidades falladas por el atacante venezolano Darwin Machís: "Ha hecho lo más difícil, que es tener las ocasiones. En Primera es complicadísimo eso. Las va a meter y nos va a dar muchas alegrías, no tengo duda".

Por otro lado habló acerca de su situación personal: "Me siento parte de este club, de este equipo. Me siento muy feliz aquí e importante dentro del conjunto. Creo que todos nos tenemos que sentir así. Siempre he tenido la confianza del entrenador e intento devolvérsela".